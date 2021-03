Elektrische Bugatti in de kiem gesmoord

Bugatti had er bijna een volledig elektrisch model bij gekregen naast de Chiron. Bugatti-topman Stephan Winkelmann geeft nu meer duidelijkheid over die in de kiem gesmoorde auto én over de toekomst van het merk.

Het gonsde de afgelopen jaren al meermaals van de geruchten over een nieuw model van Bugatti, dat zelfs volledig aangedreven zou worden. Vorig jaar zomer werd bekend dat Bugatti de plannen hiervoor op de lange baan schoof. Inmiddels hoeven we er helemaal niet meer op te rekenen, zo maken we op uit de woorden van Winkelmann in gesprek met het Britse medium Autocar. "We spoelen het niet meer terug en hebben niets meer gepland. Dat is echt jammer, want ik weet zeker dat dit een succes had kunnen worden," aldus de Duitser.

De grootste boosdoener lijkt de coronacrisis. Winkelmann zegt dat Bugatti daarom vroeg in 2020 besloot om de plannen in de ijskast te zetten. "Het was echt al een goed idee en een goede business case." Hij wijdt verder niet uit over het model, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het plan was om met een volledig elektrische SUV-achtige te komen. Nu moet echter eerst de klap van de crisis opgevangen worden na een dramatisch jaar. Daarbij stelde Winkelmann eerder al dat zelfs "...heel rijke klanten momenteel niet bereid zijn een exorbitant bedrag voor een supercar neer te tellen." Inmiddels zal dat wel weer bijgetrokken zijn, alleen is het geld binnen de Volkswagen Group nu vooral voor herstel en elektrificatie van z'n minder exclusieve merken nodig.

Toekomst Bugatti

Winkelmann belicht ook de ontwikkelingen tussen Porsche en Rimac en wat dat voor Bugatti kan betekenen. Volgens hem hoeven we er niet op te rekenen dat Bugatti door Rimac opgenomen wordt. Wel zal Bugatti een wat minder losstaand merk worden. "We willen Bugatti bij Porsche onderbrengen en Porsche zal daarnaast waarschijnlijk een joint-venture aangaan met Rimac." Die zaken kunnen los van elkaar bestaan, suggereert Winkelmann. Meer duidelijkheid over Bugatti's toekomst laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.