Elektrische auto straks op te laden met ... stoeprand!

Rheinmetall is een Duits bedrijf dat niet alleen een grote defensiesector heeft, maar dat eveneens toeleverancier is voor de auto-industrie. Het bedrijf heeft een opvallende innovatie gepresenteerd: de stoeprandlader. De stoeprandlader is een stoeprand waarin de benodigde mechaniek is verwerkt die hem feitelijk omtovert tot een laadpaal.

Volgens Rheinmetall biedt de stoeprandlader verschillende voordelen. De innovatieve lader maakt gebruik van bestaande infrastructuur en neemt onder meer minder ruimte in dan de bekende reguliere laadpalen. Daarnaast zijn ze volgens Rheinmetall relatief goedkoop en voorkomen stoeprandladers over het trottoir liggende laadkabels. Met name in drukke stadscentra bieden de geëlektrificeerd stoepranden uitkomst, zo claimen de uitvinders.

Met de stoeprandladers moet je tot 22 kW kunnen laden. Volgens Rheinmetall zijn complete straten en parkeerterreinen relatief eenvoudig met de kleine laders uit te rusten. Doordat stoepranden eenvoudig kunnen worden verwijderd moet onderhoud aan de laders volgens Rheinmetall slechts enkele minuten in beslag nemen. Het bedrijf is van mening dat het fiks kan bijdragen aan de Duitse plannen om omstreeks 2030 minimaal een miljoen openbare laadpunten te hebben. We zijn in afwachting van een reactie van Rheinmetall of er plannen zijn om de stoeprandladers in de toekomst naar Nederland te brengen. Verder zijn we benieuwd of particulieren en bedrijven de stoeprandladers kunnen aanschaffen, of dat ze vooral in samenwerking met lokale overheden moeten worden geplaatst.