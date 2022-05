Na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje staat Ferrari er goed voor. Het team verbeterde de auto en stelde Charles Leclerc daarmee in staat om de snelste tijd te rijden. Zijn teamgenoot Carlos Sainz noteerde de tweede tijd, Max Verstappen moet vooralsnog genoegen nemen met een plek achter de Ferrari's. Nyck de Vries mocht in actie komen voor Williams en zette 28 ronden op zijn naam.

Nyck de Vries maakte maximaal gebruik van zijn officiële debuut in de Formule 1. De Fries reed 28 rondjes in de Williams en vergaarde zo veel data voor het team. Qua tijd maakte De Vries nog niet echt indruk: Met een snelste ronde van 1:22,920 was hij maar liefst 3 seconden langzamer dan Leclerc. Wat wel een opsteker is voor De Vries is dat hij iets sneller was dan vaste Williams-rijder Nicholas Latifi.

Verstappen moest zich tevreden stellen met de derde tijd, maar met een kanttekening. De wereldkampioen gaf weliswaar meer dan drie tienden toe op Leclerc, maar liet tijdens de training wel de beste tussentijden zien. Halverwege de training zette hij aan voor een hele snelle ronde, maar wegens druk verkeer op de baan verloor hij in de laatste sector veel tijd. De strijd tussen Ferrari en Red Bull kan gedurende dit weekend dus nog volop oplaaien. Mercedes lijkt er weer wat beter bij te zitten dan bij de vorige weekenden. George Russell zat op iets meer dan vier tienden van Verstappen op de vierde plaats en Lewis Hamilton kwam uit op de zesde tijd achter Fernando Alonso.

De volgende vrije training is vanmiddag om 17:00 uur. Morgen is er nog een derde training om 13:00, waarna de kwalificatie om 16:00 van start zal gaan. Onze vooruitblik op de race is hier te lezen.