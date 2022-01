Een Honda door Mercedes-Benz - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Stel, je wilt als autofabrikant auto's gaan bouwen en verkopen in een voor jou geheel nieuwe markt. Dan kun je daar natuurlijk heen gaan en helemaal zelf een fabriek uit de grond stampen, maar je kunt het ook pragmatischer aanpakken. Dat is het verhaal van de bijzondere samenwerking tussen Honda en Mercedes-Benz in Zuid-Afrika.

Automerken die elkaar opzoeken, kunnen soms leiden tot ongebruikelijke combinaties. Denk bijvoorbeeld aan ASC McLaren of de samenwerking tussen Daihatsu en De Tomaso. Veel eerder nog werkten Porsche en de Amerikaanse autofabrikant Studebaker ook samen aan één auto. Zo zijn er nog wel meer combinaties te bedenken, maar vandaag staan Honda en Mercedes-Benz in de spotlights.

Een nieuwe markt

Honda richtte zijn pijlen in de vroege jaren 80 op de Zuid-Afrikaanse markt. De Japanners bouwden er echter geen auto's en hadden ook geen dealernetwerk. Het opbouwen daarvan zou vele jaren gaan kosten, om nog maar te zwijgen over de investeringen die daarmee gepaard gaan. In plaats daarvan besloot Honda om op zoek te gaan naar een partner in Zuid-Afrika. Die partner vond men uiteindelijk in Mercedes-Benz.

De keuze voor het merk met de ster was met een goede reden gemaakt. Mercedes-Benz was immers al sinds 1948 actief in Zuid-Afrika en had een autofabriek in East London. Daar kon Honda de Ballade laten bouwen, een op de Civic gebaseerde sedan die qua uitrusting een paar treden hoger op de ladder stond dan zijn hatchback-evenknie. Die auto werd in de showrooms van Mercedes-Benz verkocht als een luxe instapmodel. Mercedes-Benz had ook baat bij deze opdracht, want naast het feit dat Honda betaalde voor de productie van de Ballade, bereikten de Duitsers via hun showrooms opeens een geheel nieuw publiek. Daarnaast kochten veel Mercedes-eigenaren naar verluidt een Ballade als tweede auto.

Oftewel, er ontstond een win-winsituatie: Mercedes-Benz verkocht opeens veel meer auto's in Zuid-Afrika en Honda kon mede dankzij de Duitsers een ijzersterke reputatie opbouwen: die van een betaalbaar merk, maar met Mercedes-achtige kwaliteit. De samenwerking duurde uiteindelijk tot in 2001 en overspande dus verschillende generaties van de Ballade. De naam die was bedacht om de Civic een wat deftiger imago te geven, verdween daarna lange tijd om in 2011 weer terug te keren voor de Zuid-Afrikaanse markt. Vandaag de dag is dat model nog steeds verkrijgbaar, maar de nieuwe Ballade is gebaseerd op de Honda City.

Honda en AMG

Bij een AMG denk je wellicht aan een brute Mercedes-Benz met een dikke achtcilinder onder de kap. Maar de Honda Ballade kreeg vanaf 1996 ook een behandeling van AMG! Daarbij hoorden een sportiever onderstel, speciale lichtmetalen wielen, leren bekleding en ABS. Daarnaast schroefde AMG het vermogen op naar 175 pk voor de D16A-motor in de Ballade 160i. Gek genoeg had de 180i de B18B4-motor met 160 pk. Je zou verwachten dat het hogere getal ook meer vermogen met zich mee brengt.

Het is waarschijnlijk één van de minst bekende creaties van AMG. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er nagenoeg geen beeldmateriaal van te vinden is. De bovenstaande afbeelding, helaas in lage resolutie, vonden we via het Britse forum Car Throttle. Daarop is goed te zien dat de sportieve Ballade lager bij de grond ligt. Ook lijken de wielen enigszins op wat AMG destijds leverde op zijn eigen modellen en had de Ballade in AMG-uitdossing een bescheiden achterspoiler. Een bijzondere combinatie!

Overigens was de Ballade niet het enige Japanse product waar AMG zich aan waagde. In samenwerking met Mitsubishi maakte de tuner uit Affalterbach ook speciale versies van de Galant en de Debonair voor de Japanse markt. Maar dat is weer voer voor een andere editie van De Vluchtstrook in de toekomst.