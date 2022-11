Ecclestone dol op Verstappen: 'Hoop op recordaantal titels'

Max Verstappen is na de opmerkelijke gang van zaken zondag met teamgenoot Sergio Pérez momenteel even het mikpunt van kritiek, maar niet van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. De oud-topman van de F1 is zelf ook niet vies van een beetje controverse en is van mening dat Verstappen juist bakken met lof verdient. "De Formule 1 moet Max Verstappen bedanken. Hij doet wat hij moet doen; gewoon racen. De fans wilden al heel lang zo iemand zien," tekent De Telegraaf op. Volgens Ecclestone is het effect dat Verstappen op de fans heeft goed te zien in Nederland, want zonder Verstappen was er volgens Ecclestone nu geen Nederlandse GP op Zandvoort geweest.

Ecclestone houdt, zo is algemeen bekend, niet zo van 'gepolijste' karakters en wat dat betreft past een persoon als Verstappen beter in zijn straatje. In tegenstelling tot iemand als Lewis Hamilton, waar Ecclestone zich in het verleden niet zelden kritisch over uitliet. De 92-jarige hoopt dat Verstappen het record van Hamilton uit de boeken rijdt en meer wereldtitels pakt. "Als Red Bull zijn zaakjes op orde heeft, zie ik niet waarom hij niet kan blijven winnen. Of Max het record van zeven wereldtitels verbreekt? Wie weet, laten we het hopen."