Duitsland doorbreekt trend: meer nieuwe auto's verkocht

Een opvallende opsteker in Duitsland: daar zijn in september meer nieuwe auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. Meer verkopen in 2020 dan in 2019, dat is sinds januari al niet meer gebeurd.

Na een goede maand januari zakte de verkoop van nieuwe personenauto's in Duitsland in februari en maart al onder het niveau van vorig jaar, met april als absoluut dieptepunt. Hoewel het richting de zomer wat opkrabbelde, bleef het onder het niveau van vorig jaar. Tot afgelopen maand: toen kwam het met 265.227 nieuw verkochte auto's maar liefst 8,4 procent hoger uit dan in september 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van KBA (Kraftfahrt-Bundesamt). Wat het extra opvallend maakt, is dat in augustus (na een bijna op 2019-niveau juli) de verkopen juist weer fors daalden ten opzichte van 2019. Over heel 2020 (tot nu toe) gezien blijft de teller vooralsnog wel steken op 25,5 procent minder verkopen dan vorig jaar.

Ook voor de verkoop van gebruikte auto's was september een prima maand in Duitsland. Er veranderden 664.086 personenauto's van eigenaar, 12 procent meer dan vorig jaar in de negende maand. Hoewel, net als in Nederland, de occasionmarkt er flink is aangetrokken na de 'eerste golf', is het nog niet op het niveau van vorig jaar. Tot op heden wisselden er 4,2 procent minder gebruikte personenauto's van eigenaar dan vorig jaar. De opleving heeft de dip van het voorjaar nog niet geheel gecompenseerd.

Merken

Terug naar de verkoop van nieuwe auto's bij onze oosterburen. De absolute procentuele knaller van dit jaar, is Tesla. Dat is het enige merk dat in Duitsland dit jaar meer nieuwe auto's verkoopt dan vorig jaar. 24,5 procent groeide het aantal verkochte Tesla's tot op heden ten opzichte van 2019. Over september gezien noteert het merk zelfs een plus van 82,7 procent ten opzichte van die maand vorig jaar, 3.065 nieuwe Tesla's vonden afgelopen maand een eerste eigenaar. Afgelopen maand deden ook Seat (+71,1 procent), Subaru (+70,4 procent) en Alfa Romeo (+59,5 procent) het opvallend goed vergeleken met september 2019. Van de 'eigen' merken is Audi de grootste stijger, met +42,4 procent. Merken als Volkswagen (+1,6 procent) en BMW en Mercedes (beiden +1,9 procent) kennen een bescheidener groei. Grote verliezers zijn DS (-41,5 procent), Smart (-41,2 procent), SsangYong (-29 procent), Opel (-27,6 procent), Mazda (-24,7 procent) en Porsche (-19,7 procent).