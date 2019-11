Dubbeldik: Mercedes-AMG GLE63 4Matic én 63S

Zojuist maakte de wereld kennis met de Mercedes-AMG GLS63 4Matic, maar ook de kleinere GLE is zojuist overgoten met de AMG 63-saus. Hij is er zelfs in twee versies!

De 63 AMG-variant was dé versie waar de nog erg recente GLE nog op zat te wachten en de Los Angeles Auto Show is het terrein waar die variant is gepresenteerd. Mercedes-Benz levert de overtreffende trap van de GLE straks niet alleen als GLE63 4Matic, maar ook als GLE63S 4Matic.

Beide varianten krijgen de bekende 4,0-liter biturbo-V8 als krachtcentrale, maar in de 63S is die uiteraard sterker. In de GLE63 levert de achtcilinder in de basis 571 pk en 750 Nm, maar dankzij het 48V-systeem én Mercedes' EQ Boost-starter-generator zoemt er onder bepaalde omstandigheden 22 pk extra mee. Schakelen gaat door middel van de AMG Speedshift-transmissie met dubbele koppeling en negen verzetten. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt slechts 4,0 tellen. Zijn topsnelheid: 250 km/h. Is dat allemaal te min voor je? Kies dan de 612 pk en 850 Nm sterke GLE63S, die eveneens van EQ Boost-techniek profiteert. Deze topversie dendert in 3,8 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 280 km/h. Die topsnelheid is ook haalbaar voor de non-S, al moet je dan bijbetalen voor het Drivers Package.

Net als alle recente AMG's onderscheiden ook de GLE63's zich niet alleen met hun verchroomde tienspijls AMG-grille van hun broertjes, maar zijn ook zaken als de gewelfde motorkap, het bumperwerk en de vierhoekige uitlaateindstukken herkenningspunten. Standaard staat het tweetal op 20-inch lichtmetaal. Wielen in de maten 21- en 22-inch zijn optioneel leverbaar.

Andere bekende AMG-ingrediënten komen in de vorm van adaptieve luchtvering met stabilisatoren (AMG Active Ride Control) die het hellen van de koets tegen moeten gaan. De stuurinrichting is directer, extra krachtige remmerij is opgetrommeld om de AMG's weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen én Mercedes-AMG geeft de GLE63S een nieuwe rijmodus die via AMG Dynamic Select kan worden gekozen: Race. Ook op deze beulen van SUV's is het 4Matic-systeem in staat om al het vermogen naar de achteras te sturen. Op de achteras bevindt zich op beide modellen een elektronisch aangestuurd differentieel dat de rol van een sper op zich kan nemen.

In het interieur krijgen typische zaken als sportstoelen en sportpedalen een plek. Net als bij de AMG-versie van de GLS krijgt is ook in de GLE63 4Matic een Supersport-thema te kiezen voor het instrumentenpaneel. Hierin zijn specifieke displays te kiezen die zaken als een G-krachtenmeter, een stopwatch en bijvoorbeeld de temperatuur van de olie in de transmissie en de motor weergeven.

Op termijn zal ook de GLE Coupé bovenstaande anaboleninjectie krijgen.