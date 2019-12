'Driekwart aanbod Mercedes-AMG in gevaar wegens CO2'

Mercedes zet net als veel andere grote spelers inmiddels grootschalig in op het vergroenen van haar gamma. De EQ-lijn is daarvan het meest concrete voorbeeld. De komende jaren moet een hele reeks volledig elektrische modellen onder dat label op de markt verschijnen. Dat lijkt echter nogal dweilen met de kraan open zolang Mercedes onder haar AMG-divisie nog dikke benzineslurpende CO2-kanonnen uitbrengt. In gesprek met de Financial Times laten meerdere Britse Mercedes-dealers dan ook weten dat ze een flinke krimp in het aanbod van AMG verwachten.

Men houdt er zelfs rekening mee dat maar liefst driekwart van het aanbod de komende tijd op het hakblok gelegd wordt. Dat is een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van AMG, zo kunnen we wel stellen. Mogelijk reduceert Mercedes op den duur AMG tot een exclusieve tak van het merk, in plaats van dat het nog voor de grote aantallen blijft produceren. Modellen die momenteel enkel met grote motoren geleverd worden, zoals de GLE Coupé en de G-Klasse, moeten daarbij ook nog eens flink tegen het licht gehouden worden. Overigens zit van de G-Klasse al wel een elektrische variant in de pijplijn. Dat kon wel eens de redding van het model worden.