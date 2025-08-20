Dongfeng en Honda maken sinds eind jaren 90 samen verbrandingsmotoren, maar daar komt nu een abrupt einde aan. Dongfeng zet zijn aandeel van 50 procent in Dongfeng Honda Engine Company namelijk te koop.

Dongfeng Honda Engine is de naam van een in 1998 opgerichte joint-venture die keurig wordt verdeeld over – je raadt het nooit – Honda en Dongfeng, en zich toelegt op het bouwen van verbrandingsmotoren. De fabriek in Guangzhou houdt 827 mensen bezig, meldt Bloomberg, al zullen die wellicht nu even wat minder lekker slapen. Dongfeng heeft namelijk geen zin meer in het project, wat vermoedelijk alles te maken heeft met het feit dat alles hier om verbrandingsmotoren draait. Bloomberg noemt de stap een mooi voorbeeld van de snelheid waarmee China afscheidt neemt van verbrandingsmotoren, en daar zit waarschijnlijk wat in.

Dongfeng en Honda blijven overigens wel met elkaar verbonden via Dongfeng Honda Automobile, een andere joint-venture die keurig 50/50 is verdeeld over de twee. Met dit bedrijf wil men zich juist meer en meer toeleggen op elektrische auto’s, met behulp van onder meer een speciaal voor dat doel gebouwde fabriek.

De Honda Envix op de foto bovenaan is een product van Dongfeng-Honda, en voorzien van verbradingsmotoren. Naar goed Chinees gebruik wordt dezelfde auto ook onder andere namen aangeboden door andere joint-ventures.