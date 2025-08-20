Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dongfeng verkoopt aandeel in Honda-JV: toch geen verbrandingsmotoren

Klaar met benzine

Honda Envix Dongfeng Honda
Jan Lemkes

Dongfeng en Honda maken sinds eind jaren 90 samen verbrandingsmotoren, maar daar komt nu een abrupt einde aan. Dongfeng zet zijn aandeel van 50 procent in Dongfeng Honda Engine Company namelijk te koop.

Dongfeng Honda Engine is de naam van een in 1998 opgerichte joint-venture die keurig wordt verdeeld over – je raadt het nooit – Honda en Dongfeng, en zich toelegt op het bouwen van verbrandingsmotoren. De fabriek in Guangzhou houdt 827 mensen bezig, meldt Bloomberg, al zullen die wellicht nu even wat minder lekker slapen. Dongfeng heeft namelijk geen zin meer in het project, wat vermoedelijk alles te maken heeft met het feit dat alles hier om verbrandingsmotoren draait. Bloomberg noemt de stap een mooi voorbeeld van de snelheid waarmee China afscheidt neemt van verbrandingsmotoren, en daar zit waarschijnlijk wat in.

Dongfeng en Honda blijven overigens wel met elkaar verbonden via Dongfeng Honda Automobile, een andere joint-venture die keurig 50/50 is verdeeld over de twee. Met dit bedrijf wil men zich juist meer en meer toeleggen op elektrische auto’s, met behulp van onder meer een speciaal voor dat doel gebouwde fabriek.

De Honda Envix op de foto bovenaan is een product van Dongfeng-Honda, en voorzien van verbradingsmotoren. Naar goed Chinees gebruik wordt dezelfde auto ook onder andere namen aangeboden door andere joint-ventures.

Plaats een reactie

PRIVATE LEASE Honda

INFO
Lease'm
Honda CR-V 2.0 HEV 2WD Elegance 30th Anniversary Edition
€ 889
 

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Honda Civic 1.4 Sport Airco, NAP, Stuurbekrachtiging

Honda Civic 1.4 Sport Airco, NAP, Stuurbekrachtiging

  • 2006
  • 195.655 km
€ 3.944
Honda CR-V 2.0i Elegance | Automaat | Airco | Cruise

Honda CR-V 2.0i Elegance | Automaat | Airco | Cruise

  • 2007
  • 225.916 km
€ 5.945
Honda Jazz 1.2 i-VTEC 90pk Cool plus

Honda Jazz 1.2 i-VTEC 90pk Cool plus

  • 2014
  • 138.659 km
€ 7.950

Lees ook

Nieuws
Honda N-One e: Mugen

Kleine elektrische auto van Honda nu al met extra performance

Elektrische auto's
Renault 4

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s tot €35.000

Nieuws
Honda Civic Europa

Honda Civic vernieuwd: nieuw gezicht, zelfde hybride hart

Nieuws
Honda Prelude

Nieuwe Honda Prelude: 'Leuke auto, geen elektrisch apparaat'

Nieuws
Honda N-One e:

Honda N-One e: aanval op goedkope elektrische Dacia Spring voor Europa

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.