Dongfeng komt met nieuw EV-merk

Dongfeng kennen we in Europa vooral als de Chinese partij waar diverse autofabrikanten in China een joint-venture mee hebben. Zo bestaan onder meer de samenwerkingsverbanden Dongfeng-Honda, Dongfeng-Nissan, Dongfeng-Peugeot-Citroën en Dongfeng Yueda Kia. Daarnaast produceert en verkoopt het Chinese staatsbedrijf auto's onder eigen merken als Fengshen, Fengdu en Skio, afdelingen die nu gezelschap krijgen van een hagelnieuw merk.

Het in het Engels 'Voyah' geheten nieuwe merk richt zich op de ontwikkeling en verkoop van geëlektrificeerde modellen. Voyah, dat vrij vertaald iets als 'blauwdruk' betekent, zegt vooral cross-overs, SUV's en MPV's te gaan produceren. Dongfeng's Skio is al een merk dat zich heeft toegelegd op EV's. Voyah omschrijft zichzelf meer als een premiummerk en dat betekent dat we onder meer auto's met een vrij extravagant design kunnen verwachten. Voyah laat direct een teaserplaat zien van een studiemodel, maar geeft daar verder nog geen informatie over vrij.

Voyah gaat zijn auto's bouwen in een productiefaciliteit in Wuhan, een fabriek waar Dongfeng-Renault eerder personenauto's produceerde. De Chinese personenautoafdeling van Renault is inmiddels niet meer actief en dus kan de vrijgekomen ruimte in de productielocatie slim opgevuld worden door Voyah. In zijn huidige vorm kunnen daar jaarlijks 150.000 auto's gebouwd worden. Mogelijk neemt die productiecapaciteit toe als de boel omgebouwd wordt tot Voyah-fabriek.

Eind deze maand wordt meer bekend over Voyah.