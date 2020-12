Top 10 van 2020: Meest gezochte nieuwe auto's

Welke nieuwe auto's wisten in 2020 de meeste aandacht te genereren? Een blik op de verkoopcijfers zegt kennelijk niet alles, want sommige auto's waar jullie op zochten, waren dit jaar geen absolute verkooptoppers. Dit is de top 10 van de meest gezochte nieuwe auto's in Carbase!

Gezien de huidige populariteit van SUV's en crossovers verwacht je wellicht dat dit toplijstje er vol mee staat. Dat blijkt alleszins mee te vallen, want slechts vier van de tien auto's staan hoger op hun poten. Daarnaast is het opvallend dat geen enkel merk twee keer terugkeert in deze top 10. Dat maakt het lijstje in ieder geval lekker gevarieerd.

10. Renault Captur

De Renault Captur is de hekkensluiter van deze top 10. Al sinds zijn introductie in 2013 is de cross-over van Renault behoorlijk populair. De Fransen onthulden vorig jaar de tweede generatie, die zichzelf dus opnieuw in de kijker weet te spelen. Afgelopen maand stond de Captur op de zevende plaats in de top 10 meest verkochte modellen.

9. Hyundai Kona

Gebaseerd op de verkoopcijfers lijkt de populariteit van de Hyundai Kona EV de laatste tijd iets tanende. Overigens levert Hyundai de Kona ook met een benzinemotor, maar die variant is in Nederland een stuk minder geliefd dan de elektrische. Enfin, de Koreaan staat nog altijd in de belangstelling, zo blijkt wel uit zijn notering in deze top 10.

8. Kia Niro

Twee concerngenoten naast elkaar in dit lijstje. Ook voor de Kia Niro geldt dat de volledig elektrische e-Niro momenteel de populairste variant is. Vorige maand waren van de 1.217 verkochte Niro's namelijk 713 exemplaren een e-Niro, waarmee de EV dus goed is voor ruim 58 procent van de totale verkoop. Zowel in de verkoopcijfers als de totale zoekopdrachten blijkt de Niro iets populairder dan de Kona, dus Kia kan een lange neus maken richting Hyundai.

7. Audi A3

De Audi A3 heeft momenteel geen topnotering in de verkoopcijfers, maar evengoed blijken veel mensen geïnteresseerd te zijn Audi's variatie op het Golf-thema. Die populariteit lijkt overigens wel tanende te zijn, want al sinds 2016 loopt het aantal verkochte A3's gestaag terug. De hedendaagse populariteit van SUV's en cross-overs helpt de A3 Sportback en de A3 Limousine natuurlijk niet, al moeten we niet vergeten dat de A3 Sportback als e-tron jaren geleden extra in trek was wegens zijn destijds gunstige bijtellingspercentage.

6. BMW 3-serie

Qua populariteit kan geen enkel ander model van BMW tippen aan de 3-serie. Wat motoren betreft valt er natuurlijk ook behoorlijk wat te kiezen en te vergelijken, dus geen wonder dat jullie 'm vaak opzochten in Carbase.

5. Toyota Yaris

De dit jaar onthulde vierde generatie van de Yaris breekt behoorlijk met het grijze verleden van de hatchback. Toyota probeert zijn imago aantrekkelijker te maken en dat blijkt duidelijk uit het meer frivole ontwerp van de Yaris. Het levert de nieuwe Yaris een bonk aandacht op, hetgeen ook blijkt uit de notering in de bovenste helft van dit lijstje.

4. Ford Focus

De Focus zit inmiddels in de vierde generatie en loopt in zijn huidige vorm twee jaar mee. Qua verkoopaantallen doet hij het onverminderd goed, want vorige maand stond de Focus nog op de zesde plaats in de top 10. Opvallend: ten opzichte van 2019 is er bijna een verdubbeling in het aantal verkochte exemplaren waar te nemen. Toch knap in dit bewogen jaar.

3. Skoda Octavia

De derde plaats op het erepodium is voor de Skoda Octavia. Eind 2019 onthulden de Tsjechen na acht jaar voor het eerst weer een nieuwe generatie van de riante C-segmenter. De Octavia staat niet meer in de top 10 van de best verkochte auto's, maar het model was dit jaar in Nederland nog steeds goed voor ruim 23 procent van de totale verkoop van Skoda. De Octavia houdt zich dus staande te midden van al het SUV- en crossover-geweld.

2. Volkswagen Golf

Alleen de Seat Leon ontbreekt nog in dit lijstje, maar anders was de MQB-vierling van de Volkswagen Groep uit het C-segment compleet geweest. Het komt niet als een verrassing dat de Volkswagen Golf de meest gezochte auto van de vier is. Eind 2019 onthulde Volkswagen de nieuwe Golf, maar inmiddels lijkt de populariteit van dat model in ons land met een behoorlijke marge te worden overklast door de ID3. De tweede plaats in de top 10 meest gezochte auto's is dus meer een schrale troost voor de trouwe Golf.

1. Volvo XC40

We zagen hem al een aantal keer terug in de top 10 meest gezochte auto's van onze private-leasevergelijker, maar de Volvo XC40 gaat er over het hele jaar bezien ook met de winst vandoor. Eind 2017 kwam Volvo al met de XC40 op de proppen, maar dit jaar kreeg de crossover opnieuw aandacht vanwege een volledig nieuwe variant: de P8 Recharge, oftewel de eerste volledig elektrische auto van Volvo. Die extra impuls maakt dat de XC40 vorige maand na de ID3 de best verkochte auto was en bezorgt hem de overwinning als het gaat om de meeste zoekopdrachten!