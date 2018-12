Dít lijkt toch echt de Toyota Supra!

Dat de nieuwe Toyota Supra al fans heeft, staat buiten kijf. Er is zelfs een heus forum rondom de auto, te vinden op SupraMKV.com, en die site heeft ons al geregeld van interessante foto’s voorzien. Inmiddels zijn er kennelijk toch mensen geweest die een ongecamoufleerde Supra op een onbewaakt moment konden vastleggen.

Wat we hierboven zien, is echter anders: hier staat de Supra op officiële fabrieksfoto’s. Het betreft bovendien de voor ons meest relevante Europese uitvoering, want de platen zijn afkomstig van Toyota Duitsland. Die houden er een website op na waarop geïnteresseerden zich vast op een wachtlijst kunnen laten zetten. Tot zover niets nieuws, maar in de bevestigingsmail die inschrijvers vervolgens ontvingen, prijkten de bovenstaande afbeeldingen.

De hierop getoonde auto komt tot in detail overeen met de exemplaren die eerder zijn gespot. Wie zich nu inschrijft als Duitse Supra-geïnteresseerde (we beroepen ons op ons zwijgrecht) krijgt bovendien een mail met gecamoufleerde Supra’s, wat de echtheid van de eerdere foto’s eigenlijk al bevestigt.

Over de Supra zelf is na al die teasers, spionagebeelden en lekkage eigenlijk niets meer te zeggen. Het Japanse broertje van de BMW Z4 lijkt in z’n definitieve vorm op voorbode FT-1 concept, maar oogt door andere verhoudingen en de toevoeging van allerlei praktische zaken wat minder heftig dan die auto. Zeer binnenkort krijgen we hoogstwaarschijnlijk exact dezelfde platen in hoge resolutie voorgeschoteld, want in januari moet de Supra dan toch echt worden onthuld.