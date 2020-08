Dit lees je in AutoWeek 33

Tests

In Start gaan we uitgebreid in op de op stapel staande Dacia Spring, de eerste EV van Dacia die ook nog eens de goedkoopste elektrische auto van Europa belooft te worden. Na een analyse van de verkoopcijfers van afgelopen maand staren drie SUV's je aan: de Citroën C5 Aircross, Kia Sportage en Mitsubishi Eclipse Cross. Er was een tijd dat de Sportage het rijk voor zichzelf had en dat legde Kia bepaald geen windeieren. De afgelopen jaren heeft de middelgrote SUV echter steeds meer tegenstand gekregen. Houdt de Sportage de concurrentie nog wel bij?

Verder laten twee Duitse grootmachten van zich horen: zowel de 5-serie als E-klasse is vernieuwd en met dat vernieuwde duo maken we de eerste meters. BMW stuurt ons op pad met de herziene 540i xDrive, terwijl we bij BMW kennismaken met de dieselhybride E 300de. Het zijn echter niet enkel nieuwe auto's die de revue passeren, want in een occasiondubbeltest zetten we een gebruikte e-Golf (2018) naast een Hyundai Ioniq Electric uit hetzelfde bouwjaar. Is dat nog wat, zo'n EV na twee jaar?

Reportages

In een opvallende reportage spreken we met Jos. Hij organiseert samen met een vriend groepsreizen waarbij iedereen in een iconische UAZ Buchanka stapt om er vervolgens mee door heel Kirgizië te crossen. In een tweede reportage nemen we de door strenger wordende veiligheidseisen de alsmaar groter wordende dode hoek onder de loep. Occasionman Nic de Boer stuurt als klap op de vuurpijl nog een Toyota GT86 de Rollenbank op.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.