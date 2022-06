Dit lees je in AutoWeek 24

AutoWeek 24 ligt vanaf woensdag in de winkel of hangt deze week bij je in de brievenbus. Deze week tref je onder meer lekker sportieve tests met de Toyota Supra met handbak en het hete drietal op de foto hierboven. Ook zetten we de Renault Mégane E-Tech Electric naast de Volkswagen ID3 en hebben we de oude auto van Ivo Niehe te gast in Klokje Rond.

Kijk nou eens wat een kleurrijk drietal op de foto bovenaan dit artikel! Om de beste hete hatchback te bouwen, moest je nog niet zo lang geleden opboksen tegen grootheden met namen als OPC of RS. Tegenwoordig is de spoeling vele malen dunner. Toch houdt Ford met de Focus ST nog even vol en de BMW 128ti en Volkswagen Golf GTI bewijzen dat het veld weliswaar dun bezaaid, maar ijzersterk is.

De nieuwe Renault Megane E-Tech is in alles een directe rivaal voor de Volkswagen ID3, maar pakt de zaken tegelijkertijd op een aantal belangrijke gebieden duidelijk anders aan. Welke benaderingswijze bevalt het beste? Jan Lemkes zoekt het uit.

We hebben de hot hatchbacks al gehad, maar daar blijft het niet bij qua sportief geweld. Zo rijden we met de Audi S8 en de Toyota GR Supra. Toyota voegde namelijk onlangs een nieuwe versie toe aan het Supra-aanbod. De Supra is er nu ook met handbak. Hoe die combinatie uitpakt, willen we natuurlijk graag eens uitproberen.

Op het gebied van gebruikte auto's kun je deze week onder meer een reportage over alle generaties BMW M5 verwachten, maar ook een verhaal over allerlei verschillende generaties Volkswagen-busjes en -campers. Uiteraard in het kader van de komst van de volledig elektrische ID Buzz.

Natuurlijk ontbreekt het ook niet aan onze vaste occasionrubrieken. Zo hebben we in 'Op de Rollenbank' deze week een Honda Civic 1.6 VTi te gast. Die heeft een blok die dankzij de befaamde VTEC-techniek 100 pk in de schaal legt zonder daarvoor een turbo nodig te hebben. Over het algemeen staan Japanse blokken erom bekend dat ze hun vermogen niet zomaar kwijtraken, dus eens kijken of dat ook voor dit exemplaar geldt.

In Klokje Rond treffen we een heuse MG ZT-T. Een lekker sportief aangeklede stationwagen met een fijne V6 in de neus. Hij is van Marcel Weening, die een jaar of tien geleden al eens te gast was in Klokje Rond met een andere ZT. Dat was een diesel, nu is er na enkele jaren wat anders gereden te hebben weer een ZT. “Maar nu ben ik er wel een beetje klaar mee, merk ik”, zegt hij. Waarom? Dat lees je in AutoWeek 24.

