Dít kost de Skoda Scala

Begin december schoof Skoda na een schijnbaar eindeloze teasercampagne de opvolger van de Rapid Spaceback naar voren: de Scala. Nu is ook bekend welk bedrag de Tsjechen voor hun nieuwe hatchback willen ontvangen.

De vanafprijs van de Scala is vastgesteld op € 21.990. Voor dat geld krijg een Scala met 116 pk sterke 1.0 TSI onder de kap. Het betreft de Active-uitvoering. Hoger op de ladder staan de uitvoeringen Ambition, Sport Business en Style, varianten waar Skoda respectievelijk € 24.490, € 25.990 en € 26.340 voor vraagt. Schakelen gaat met deze krachtbron in alle gevallen met een handgeschakelde zesbak. Voor meer benzinepit heeft Skoda de 1.5 TSI op de lijst staan, een 150 pk sterke versie die in alle gevallen is gekoppeld aan een DSG7-transmissie. Deze is er tijdelijk als First Edition, waar Skoda € 26.390 voor vraagt. De Sport Business is de enige andere uitvoering. Daar vraagt Skoda € 29.990 voor.

Op de internationale motorenlijst staat ook een 115 pk sterke 1.6 TDI. Die versie komt, net als een CNG-variant (aardgas) later onze kant op.

Een kleine prijsvergelijking met de Rapid Spaceback die door deze Scala wordt opgevolgd. De vanafprijs van die auto ligt, zolang hij er nog is uiteraard, op € 20.990. Daarmee is die auto dus 1.000 goedkoper dan de Scala, maar in dat geval heb je wel een aan een handgeschakelde vijfbak gekoppelde 95 pk 1.0 TSI onder de kap. De 110 pk sterke 1.0 TSI mag mee vanaf € 21.990, gelijk aan de instapprijs van de Scala. Daarbij komt dat de Scala op het MQB A0-platform staat, een modernere basis die ook onder auto's als de Polo en Ibiza zit. De Scala is echter stukken groter dan die twee neefjes. De Tsjech is met zijn lengte van 4,36 meter langer dan zijn voorganger en ook de wielbasis is groter (+5 cm). Ook de bagageruimte van de Scala is met zijn 467 liter beduidend forser dan die van de Rapid Spaceback (415 liter).