Dit kost de nieuwe BMW 7-serie als 740d

Direct na de lancering van de nieuwe BMW 7-serie werd al duidelijk wat de elektrische variant van die auto, de BMW i7, moest gaan kosten. Inmiddels is er nog een uitvoering aan de configurator toevertrouwd, al zijn we daarmee nog niet compleet.

De BMW 7-serie staat nu in BMW’s modeloverzicht met een vanafprijs van €124.207. Dat overzicht specificeert nog niet om welke motorversie dat gaat, en op het moment van schrijven is het te laat om daar achteraan te bellen. We vermoeden echter dat het gaat om de plug-inhybride 750e, die met zijn theoretisch lage CO2-uitstoot gunstig uit de BPM-calculator komt. De nieuwe plug-inhybride van BMW heeft vooralsnog standaard vierwielaandrijving en is er net als elke andere uitvoering van de nieuwe 7-serie alleen met lange wielbasis. De meest vergelijkbare ‘oude’ 7 is dan ook de 745Le xDrive, die voor € 122.451 te boek stond. Dat sterkt ons in ons vermoeden.

De enige prijs die we wél zeker weten, is die van de enige nieuwe 7-serie zonder laadkabel. De 740d xDrive levert 299 pk en kost €130.979. Wie hem met de sportieve M Sport-opsmuk wil, is minimaal €139.595 kwijt. Daarmee is hij nog altijd nipt voordeliger dan de kaalste versie van de elektrische en dus bpm-vrije i7, maar die opereert met zijn 544 pk sterke aandrijflijn dan ook op een ander niveau.