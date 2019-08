Dit is de Volkswagen T-Roc Cabrio

Eens in de zoveel tijd gooien ze de haren los bij Volkswagen en is het tijd voor een speelse variant van bestaande modellen. We noemen een extreem opgehoogde Golf Country, de kleurrijke Harlekin-lijn van de Polo, de 224 pk sterke New Beetle GSI of de goudkleurige, opgehoogde New Beetle Dune. Na het zien van de - opvallend genaamde - T-Cross Breeze Concept tijdens de Autosalon van Genève in 2016 wisten we dat Volkswagen bezig was met een eventuele nieuwe ‘mafklapper’. Drie jaar later is de kogel dan eindelijk door de dakloze kerk: de T-Roc komt er als cabriolet.

Het lijkt een simpele klus: men pakt een SUV, hakt het dak eraf en klaar is Kees. Wie echter goed kijkt, ziet dat er meer werk verricht is. De T-Roc Cabrio meet bijvoorbeeld 4,27 meter en groeide dus vier centimeter in vergelijking met de reguliere T-Roc. Drie van die vier centimeters komen ten goede aan een langere wielbasis. Daarnaast is het kapje, dat zich in negen tellen tot een snelheid van 30 km/h elektrisch laat openen en sluiten, natuurlijk niet de enige aanpassing ten opzichte van de dichte T-Roc. Volkswagen geeft de opgehoogde cabriolet rolbeugels, die bij een mogelijk ongeluk worden geacht de achterpassagiers te beschermen. Achterpassagiers inderdaad, want ook de T-Roc Cabrio moet gewoon plek bieden aan vier inzittenden. Verder levert de Cabrio natuurlijk twee zijdeuren in en slikt hij beduidend minder bagage: 284 liter tegen de originele 445 liter.

Onder de motorkap houden enkel benzinemotoren zich schuil, want Volkswagen levert de T-Roc niet als diesel. Op de motorenlijst vinden we wel de bekende 1.0 TSI met 115 pk en 150 pk sterke 1,5-liter.

Voor zijn marktintroductie moeten we nog even geduld hebben. Volkswagen heeft deze namelijk voor volgend jaar lente in de agenda gezet. Prijzen volgen tegen die tijd.