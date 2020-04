Dít is de Toyota Yaris Cross

Toyota heeft zojuist de Yaris Cross op het podium getild, een volledig nieuw model dat zijn publieksdebuut begin maart had moeten beleven tijdens de Autosalon van Genève. Dat de onthulling van het model anders loopt dan aanvankelijk gepland, doet niets af aan de relevantie van de nieuwkomer. Met de Yaris Cross gaat Toyota zich namelijk eindelijk mengen in de markt voor compacte cross-overs als de Renault Captur, Volkswagen T-Roc en Peugeot 2008. Dat doet Toyota op een geheel eigen manier, onder meer met een hybride aandrijflijn.

De Yaris Cross is wat kort door de bocht genomen de cross-over op basis van de nieuwe Yaris, maar daar zouden we de auto te weinig eer mee aandoen. De koets van de Yaris Cross lijkt op enkele details na in geen velden of wegen op die van zijn reguliere hatchbackbroer. Sterker nog, de Yaris Cross oogt voor een compacte cross-over opvallend SUV-achtig. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met duidelijk zichtbare designinvloeden van auto's als de veel grotere RAV4. De Yaris Cross heeft hoekige wielkasten, een hoge en vrij recht aflopende robuuste snuit en een scherp gesneden en vrij platte achterlichtpartij. De Yaris Cross is 4,18 meter lang en daarmee is hij 24 centimeter langer dan de Yaris. De wielbasis is met 2,56 meter echter identiek aan die van die hatchback. Het verschil in lengte zit hem dan ook in de overhang aan zowel voor- als achterzijde. Aan de voorkant is de overhang 6 centimeter groter, achter steekt de Yaris Cross 18 centimeter verder voorbij de achterwielen. Naast langer is de Yaris Cross ook breder dan de Yaris. Hij is 9 centimeter hoger, 2 centimeter breder en heeft een 3 centimeter grotere bodemvrijheid. Hoewel het dashboard sterk lijkt op dat van de Yaris, geeft Toyota de Yaris Cross onder meer een eigen instrumentarium en een iets anders ingedeelde middenconsole.

Hybride

Het mag geen verrassing heten dat de Yaris Cross, net als elke recent model van Toyota en Lexus, volgens de TNGA-filosofie is ontwikkeld. De cross-over deelt zijn GA-B gedoopte versie van het modulaire TNGA-platform dan ook met de Yaris. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Yaris Cross komt te beschikken over van de Yaris bekende aandrijflijnen. De 1.5 Hybrid fungeert dan ook als het motorische uithangbord van Toyota. Deze hybride aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter grote driecilinder benzinemotor die volgens het Atkinson-principe loopt en die een afgeleide is van de 2.0- en 2.5-machines uit grotere Toyota-hybrides als de RAV4. De 91 pk sterke verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 79 pk sterke elektromotor, een unit die zijn levenslust put uit een klein lithium-ion accupakket dat onder de achterbank is verwerkt. Fijn nieuws voor wie weleens naast het asfalt meters maakt: de hybrideversie van de Yaris Cross komt beschikbaar met Toyota's AWD-i, een systeem waarbij de achterwielen er op elektrokracht bijspringen als de omstandigheden daar om vragen. Verwacht natuurlijk geen heftige offroad-capaciteiten. Liever geen Hybrid? Ren nog niet weg. Hoewel Toyota het nog niet heeft bevestigd, is het aannemelijk dat de Yaris Cross ook beschikbaar komt met een 1,5-liter grote viercilinder die in de Yaris goed is voor 121 pk.

Net als de nieuwe Yaris heeft ook de Yaris Cross het op veiligheidsgebied dik voor elkaar. Toyota geeft de auto namelijk standaard Safety Sense 2, een pakket vol actieve en passieve hulpsystemen. Adaptieve cruise-control is standaard en hetzelfde geldt voor een rijstrookassistent.

Beschikbaarheid

De voor de Europese markt bestemde Yaris Cross loopt straks zij aan zij met de Yaris van de band in het nabij het Franse Valenciennes gelegen Onnaing. Samen met de Yaris moet de Yaris Cross omstreeks 2025 goed zijn voor ongeveer 30 procent van de Europese Toyota-verkopen. Medio volgend jaar staat de Yaris Cross bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Tegen die tijd maakt Toyota ook meer details van zijn nieuwe cross-over bekend.

Eerlijk is eerlijk: hoewel het lijkt alsof Toyota laat is met de komst van een compacte cross-over, was het merk er in feite vrij vroeg bij. In 2008, twee jaar voor de introductie van de Nissan Juke, presenteerde het merk in Genève namelijk al de Urban Cruiser, een gedeeltelijk op het platform van de toen actuele tweede generatie Yaris gebaseerde cross-over. De Urban Cruiser kwam in 2009 op de Nederlandse markt, maar wist hier verkooptechnisch geen potten te breken. Na vier jaar verkocht Toyota er in Nederland slechts 2.225 exemplaren van.