Dít is de Nissan IMQ Concept

De IMQ Concept heeft de vorm aangenomen van een SUV, een exemplaar met opvallend scherpe vormen. Met een beetje fantasie zien we in de neus, met name in de koplampen, kleine Lexus-invloeden.

De IMQ heeft Nissans e-Power-aandrijflijn onder de kap en dat betekent dat het studiemodel in feite elektrisch aangedreven is. Aan boord een kleine range-extender, die in geen geval de wielen aandrijft, maar indien nodig wel het accupakket kan opladen. In het geval van deze IMQ is de aandrijflijn zo'n 340 pk sterk. De brandstofmotor is een geblazen 1.5. De IMQ Concept geeft ongetwijfeld een voorproefje van de designweg die Nissan de komende jaren op SUV-gebied op wil. Mogelijk hint de 'Q' in de modelnaam naar de Qashqai en dat zou natuurlijk betekenen dat die cross-over - waarschijnlijk de volgende generatie - over de e-Power-aandrijflijn komt te beschikken.

Dit bericht wordt aangevuld.