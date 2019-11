Dít is de nieuwe Skoda Octavia

De Octavia die Skoda vandaag aan het grote publiek toont is de vierde generatie van het model sinds de Volkswagen Group zich over het merk ontfermde. Waar de koets van de huidige, derde generatie Octavia nog veel designelementen van zijn voorgangers herbergt, slaat Skoda met deze nieuwe Octavia een andere weg in. Wat design betreft, lijkt de ooit zo nuchtere Tsjech naar zijn grotere broer Superb toe te kruipen. Full-ledkoplampen met matrixtechniek zijn optioneel, hetzelfde geldt voor achterlichten met full-ledtechniek en dynamische richtingaanwijzers.

De hagelnieuwe Octavia meet in hatchbackvorm 4,69 meter en daarmee groeit de auto 1,9 centimeter ten opzichte van het uitgaande model. De Combi neemt in de lengte iets meer toe en strekt zich voortaan over een 2,2 centimeter grotere afstand uit. In de breedte dijen zowel de hatchback als de Combi 1,5 centimeter uit. Interessant is de bagageruimte, sinds jaar en dag een van de sterkste punten van de Octavia. De reguliere vijfdeurs slurpt met een bagageruimte van 600 liter 10 liter meer op dan voorheen. De inhoud van de balzaal achterin de Octavia Combi neemt met 30 liter toe tot 640 liter. De grootste wielmaat die je onder de auto's kunt krijgen bedraagt 19 inch, al zal een toekomstige RS-versie ongetwijfeld op grotere sloffen komen te staan. De wielbasis is met 2,68 meter net zo lang als die van het huidige model. Ook weten we dat de auto weer op een versie van het modulaire MQB-platform staat.

Opvallend is het binnenste van de nieuwe Octavia. Net als dat van neefje Golf VIII is het dashboard van de Tsjech relatief minimalistisch in opzet. We zien een werkplek die uit een aantal lagen is opgebouwd en waar pontificaal in het midden een enigszins 'losstaand' 8,25- tot 10-inch groot digitaal display is geplaatst dat bij het nieuwe infotainmentsysteem hoort en waarmee onder meer de klimaatregeling kan worden aangestuurd. Daar moet je van houden. De Skoda wordt uiteraard leverbaar met de bekende Virtual Cockpit, maar het is het stuurwiel dat de aandacht trekt. Jawel, Skoda geeft de Octavia een tweespaaks stuurwiel mee! Optioneel is dat opvallend vormgegeven stuurwiel te voorzien van verwarming. Skoda geeft de Octavia, ongetwijfeld tegen betaling, sfeerverlichting mee. Deze wordt in tien kleuren beschikbaar en is niet alleen in het dashboard, maar ook in de deurpanelen verwerkt. Een andere interessante optie zijn extra comfortabele stoelen met massagefunctie, exemplaren die naast verwarmbaar ook geventileerd zijn. Tevens optioneel: een 4,2-inch groot head-up display dat ook kleuren weergeeft. Leuk detail is de zeer korte keuzehendel voor de DSG-automaat, iets dat we binnen de Volkswagen Group al in de nieuwe Golf zagen. Er is geen fysieke verbinding meer tussen de keuzehendel en de DSG-bak.

Motoren

Ook de Octavia ontkomt niet aan elektrificatie en dus maakt deze vierde generatie kennis met het nieuwe iV-label van Skoda. Een volledig elektrische versie hoef je, net als van de nieuwe Golf niet te verwachten, maar wél komt er voor het eerst een plug-in hybride Octavia beschikbaar. Die Octavia iV gedoopte versie krijgt een 156 pk sterke 1.4 TSI onder de kap die samenwerkt met een 102 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen en -koppel bedraagt 204 pk en 350 Nm en die kracht wordt via een DSG-transmissie met zes verzetten overgebracht op de voorwielen. Het accupakket heeft net als in de Passat GTE een capaciteit van 13 kWh, goed voor een elektrisch WLTP-bereik van 55 kilometer. Wel slurpt het pakket wat bagageruimte op. Bij de hatchback blijft als plug-in 450 liter over, terwijl de ruimte achterin de Combi zich beperkt tot 470 liter. Vanbuiten is de Octavia IV alleen te herkennen aan de laadklep op het linker voorscherm én aan het iV-embleem op de achterklep.

De internationale motorenlijst komt overeen met die van de Golf VIII en bestaat verder uit een reeks benzinemotoren die Skoda aanduidt met het e-Tec-label. Inderdaad, TSI's met mild-hybridtechniek. Op de lijst staan een 110 pk en 200 Nm sterke 1.0 TSI e-Tec-versie en een 1.5 TSI e-Tec die het schopt tot 150 pk en en 250 Nm. Beide versies zijn gekoppeld aan een DSG-7 automaat. Verbruikscijfers meldt Skoda nog niet. Van de 110 pk sterke 1.0 TSI en de 150 pk sterke 1.5 TSI verschijnen ook varianten onder e-Tec-techniek. De vermogens zijn identiek, maar je moet het wel met een handgeschakelde zesbak doen. Hoger op de lijst staat een vierwielaangedreven Octavia met een 2.0 TSI onder de kap. Die 190 pk en 250 Nm sterke variant heeft een DSG-7 automaat en is evenmin van mild-hybrid techniek voorzien. Dieselen kan met een 2.0 TDI die 115 pk, 150 pk of 200 pk levert. Alle drie versies komen beschikbaar met een handgeschakelde zesbak en met een DSG-transmissie met zeven verzetten. De 150 pk en 200 pk sterke smaken kennen ook een vierwielaangedreven versie met een DSG-7 bak.

Skoda zet op de internationale lijst ook een G-Tec-krachtbron, een machine die naast benzine ook aardgas lust. Onder de kap vinden we in dat geval een 130 pk sterke 1.5 die altijd gekoppeld is aan de DSG-7-automaat. De drie CNG-tanks die deze versies aan boord hebben, slaan in totaal 17,7 kilo CNG op, goed voor een actieradius van 523 kilometer. Zijn de tanks leeg, dan heb je een kleine benzinetank (9 liter) waar je op papier nog 278 kilometer mee vooruitkomt. De bagageruimte van de hatchback is met 455 liter fors kleiner dan die van de reguliere versies, maar 5 liter groter dan die van de plug-in. De Combi schopt het met deze G-Tec-aandrijflijn tot 495 liter.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in de aanloop naar de marktintroductie.