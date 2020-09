Dít is de nieuwe Hyundai Tucson!

De Tucson die momenteel in de showrooms van Hyundai staat, is daar sinds 2015 te vinden. De technische broer van zustermodel Kia Sportage is daarmee op papier zeker niet meer het jongste model van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hyundai stelt nu de volledig nieuwe vierde generatie Tucson aan het wereldpubliek voor, een SUV die een wel heel uitgesproken exterieur krijgt.

Hyundai is niet bang. Het merk heeft van de nieuwe i20 een eigenwijs model gemaakt en met deze nieuwe Tucson gaat Hyundai nog een stapje verder. Het uiterlijk van de nieuwe Tucson is overduidelijk gebaseerd op dat van de Vision T, een studiemodel dat vorig jaar in Los Angeles op de beurs stond. Net als die showauto heeft de nieuwe Tucson niet alleen een sterke wigvorm, maar ook opvallende verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Aan de voorkant is de ledverlichting ten dele in de grille verwerkt. Parametric Hidden Lights, volgens Hyundai. De gedurfde designtaal die Hyundai over de nieuwe Tucson heeft uitgestort, draagt de naam Sensuous Sportiness. De Tucson is de eerste auto van het merk die volgens die nieuwe huisstijl is getekend. Achterop bestaan de lampen uit twee diagonale ledstrepen die met elkaar verbonden worden door een dunne, snaarstrakke ledstrip die erboven is geplaatst. Leuk detail: de achterruitwisser is onder de achterspoiler weggewerkt en zit dus uit het zicht. Ook opvallend: het Hyundai logo op de Tucson-bips is van glas.



Hyundai Tucson

Ruimte

Zoals gebruikelijk maakt ook de Tucson bij zijn generatiewissel een kleine groeispurt. De nieuwe Hyundai Tucson staat op een compleet nieuw platform en is 4,5 meter lang. Dat maakt hem 2 centimeter langer dan zijn voorganger. Daarnaast is de SUV met zijn breedte van 1,87 meter 1,5 centimeter langer dan het uitgaande model. Ook groeit de Tucson in de hoogte, al is de groei met 0,5 centimeter tot 1,65 meter hoogte niet heel noemenswaardig. De afstand tussen de voor- en achteras neemt met één centimeter toe tot 2,68 meter. De extra centimeters leveren de achterpassagiers 2,6 centimeter extra beenruimte op. Ook de bagageruimte van de nieuwe Tucson is groter dan die van z'n voorganger. De reguliere benzineversies slokken 620 liter op en kunnen met de achterbank neergeklapt 1.799 liter aan spul meezeulen. Achterin zijn de mild-hybride en hybride varianten met respectievelijk 577-1.756 liter en 616-1.795 liter iets minder ruim.

Interieur

Niet alleen het exterieur van de nieuwe Tucson oogt relatief spectaculair, ook de binnenkant van de SUV is behoorlijk markant vormgegeven. Ook hier hoort een fraaie term bij. Hyundai noemt het binnenste van de Tucson namelijk 'interspace'. Het stuurwiel is helemaal 'Hyundai 2020' en dat betekent dat de Tucson net als de nieuwe i20 en familieleden als de Sonata een hoepel met vier opvallend vormgegeven spaken krijgt. Achter het stuurwiel een opvallend laag geplaatst 10,25-inch groot rechthoekig digitaal display dat als instrumentarium fungeert. De indeling ervan valt volledig te personaliseren. De complete middenconsole lijkt uit een volledig glad oppervlak te bestaan. Fysieke knoppen, als we de knop voor de waarschuwingslichten even wegdenken, vindt je er niet. In plaats daarvan geeft Hyundai de Tucson een groot 10,25 inch metend infotainmentscherm met daaronder aanraakgevoelige knoppen voor onder meer de klimaatregeling. Het infotainmentsysteem is helemaal nieuw en valt net als het intstrumentarium volgens Hyundai vergaand aan te passen.

Een ander opvallend designelement heeft betrekking op de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Bovenaan de middenconsole plaatst Hyundai twee conventioneel vormgegeven exemplaren terwijl de ventilatieroosters voor de bestuurder en de bijrijder verwerkt zijn in een dunne strook die de lijn van het dashboard in de breedte volgt. Het geheel loopt vrijwel naadloos over in het ontwerp van de deurpanelen. Hyundai maakt melding van de beschikbaarheid van over drie zones gescheiden klimaatregeling, geventileerde en verwarmbare stoelen voorin en van een verwarmbare achterbank.

Motoren

De nieuwe Tucson komt in Nederland beschikbaar met drie aandrijflijnen die allen geëlektrificeerd zijn. De instapper heeft een van mild-hybrid techniek voorziene 150 pk sterke 1.6 T-GDI onder de kap, een benzinemotor die z'n vermogen via Hyundai's iMT-handbak naar de voorwielen stuurt. Die handbak ontkoppelt zich van de motor zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. Een stap daarboven staat een 230 pk sterke hybride. De Tucson Hybrid heeft een 60 pk sterke elektromotor en een 1,49 kWh groot accupakket. Deze versie is in de basis voorwielaangedreven, maar kan ook met vierwielaandrijving besteld worden. Schakelen in de hybride Tucson gaat altijd middels een zestraps automaat. De sterkst geëlektrificeerde Tucson is de 265 pk sterke plug-in hybride, een stekkerversie waar Hyundai nog geen uitgebreide specificaties van vrijgeeft. Het is overigens niet voor het eerst dat Hyundai een mild-hybride Tucson op de menukaart zet. Het uitgaande model heeft namelijk een mild-hybride 1.6 CRDi diesel op de prijslijst staan.

Geen nieuw model zonder een uitgebreide reeks veiligheidssystemen, systemen die Hyundai heeft ondergebracht onder de noemer Hyundai SmartSense. De waslijst passieve en actieve systemen omvat onder meer Multi-Collision Braking, Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Follow en Lane Keeping Assist (LFA en LKA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) en Highway Driving Assist (HDA). Dat laatste systeem combineert Lane Following Assist met de adaptieve cruise control en past onder meer de snelheid aan op basis van kaartgegevens. Ook handig: Blind View Monitor. Dit systeem geeft beelden van het achter- en zijaanzicht van de auto wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer gebruikt.

Prijzen en introductie

De nieuwe Tucson staat vanaf januari 2021 bij de Nederlandse dealers. De versies met hybride en mild-hybride aandrijflijnen volgen eerst, de plug-in hybrid volgt net als de sportief uitgedoste N-Line-uitvoering later. Prijzen zijn nog niet bekend. Sinds de introductie van de eerste generatie Tucson in 2004 heeft Hyundai in ons land bijna 27.500 exemplaren van het model weten te slijten. In 2005 beleefde de Tucson zijn topjaar, toen gingen 5.346 exemplaren over de toonbank. Vorig jaar verkocht Hyundai 920 exemplaren van de SUV. De verkoopteller staat in 2020 tot nu toe zo'n 110 exemplaren.