Dit is de nieuwe Ford Kuga

Dit is de geheel nieuwe, derde generatie van de Ford Kuga. De auto lijkt qua uiterlijk sterk op de nieuwe Focus en deelt ook veel techniek met dat model. Bijzonder: hybridetechniek komt in drie varianten beschikbaar!

Zoals we eerder al vermoedden, staat de nieuwste Kuga op het C2-platform waar ook de Focus gebruik van maakt. Fords SUV-aanbod in het C-segment profiteert daardoor van een 20 mm langere wielbasis. Ook op andere gebieden is de auto gegroeid. De nieuwe Kuga is 44 mm breder en 89 mm langer dan zijn voorganger. Tegelijkertijd is het koetswerk 20 mm lager, een trend die we eerder bij de Toyota RAV4 zagen. Ford belooft een flink ruimer interieur, waarbij voorin 43 mm extra schouderruimte en 57 mm meer ruimte op heuphoogte beschikbaar is. Achterin gaan passagiers er op die plekken respectievelijk 20 en 36 mm op vooruit. Bovendien is de achterbank verschuifbaar, zodat er afhankelijk van de omstandigheden gekozen kan worden tussen meer beenruimte en meer bagageruimte.

De Kuga is straks natuurlijk leverbaar met gewone benzine- en dieselmotoren. We noteren op dieselgebied een 1.5 met 120 pk en een 2.0 met 180 pk en standaard vierwielaandrijving, terwijl benzinerijders de keuze hebben uit een driecilinder 1.5 Ecoboost die er met 120 en 150 pk is. Een handgeschakelde zesbak is bij deze motoren standaard, een achttraps automaat tegen meerprijs verkrijgbaar.

Hybrides

Tot zover niets opmerkelijks, maar de keuzestress wordt niet bepaald minder als we ons tot de hybrides beperken. Ford roept trots dat dit het eerste model is van het merk waarin alle beschikbare vormen van hybride-aandrijflijnen geleverd worden. Dat blijkt geen loze claim, want de Kuga is er als Mild Hybrid, reguliere hybride én plug-in hybride.

De Mild Hybrid-versie heet Kuga EcoBlue Hybrid en beschikt over een 2.0 EcoBlue-dieselmotor met 150 pk. Die is aangepast volgens een bekend recept, met een 48V starter-generator. Daardoor is de auto in staat om remenergie te regenereren en de opgewekte stroom bij accelereren weer vrij te geven. Het levert een opgegeven verbruik op van 1 op 20 en een CO2-uitstoot van 132 gram per km.

Als we één trede omhoog gaan op de hybride-ladder, komen we de Kuga Hybrid tegen. Deze heeft een hybride-aandrijflijn die een turboloze 2,5-liter grote viercilinder als basis heeft. Het blok loopt net als de motoren in de bekende Toyota-hybrides volgens het Atkinson-principe. Verschillen met de Japanners zijn er echter ook, want in plaats van een CVT monteert Ford een achttraps automaat. De Hybrid is er met voor- en vierwielaandrijving en Ford houdt het vooralsnog op een verbruik van net geen 1 op 18 en een CO2-uitstoot van 130 g/km.

Wie maximaal wil profiteren van elektro-aandrijving, kan terecht bij de Kuga Plug-In Hybrid. Die beschikt over dezelfde 2.5, maar combineert die met een groter accupakket van 14,4 kWh. Het totaalvermogen komt uit op 225 pk en de auto moet meer dan 50 km elektrisch kunnen afleggen. De opgegeven CO2-uitstoot, die zoals bij iedere plug-in hybride uiteraard volledig afhankelijk is van de gebruiker, is 29 gram per km.

Head-up

Aan binnen-en buitenkant is de Kuga duidelijk herkenbaar als een moderne Ford. Dat betekent paradoxaal genoeg dat de auto niet al te onderscheidend is, want Ford kiest de laatste jaren voor een wat behoudende tekenstijl met rustige lijnen zonder al te opvallende fratsen. Het interieur lijkt sterk op dat van de Focus. Ook hier zien we een hoog, op het dashboard geplaatst scherm. Dat kan worden aangevuld met een digitaal instrumentarium met een doorsnede van 12,3 inch. Pakken we tot slot de lijst met uitrusting er nog even bij, dan valt op dat Ford op de Kuga een vernieuwde, slimmere versie van zijn Lane-Keeping System monteert. Ook is de Kuga de eerste Europese Ford-SUV die leverbaar wordt met een head-up-display.

Overigens moet dat ‘Europese’ in dit geval niet al te letterlijk worden genomen. De Kuga is namelijk een echte wereldauto. In de Verenigde Staten gaat het model opnieuw als Escape de markt op. Die variant wordt vandaag eveneens onthuld.