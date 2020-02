Dit is de nieuwe F1-auto van Max Verstappen

Red Bull Racing heeft alle pijlen gericht op het komende seizoen om voor het eerst sinds 2013 weer de wereldtitel binnen te slepen. In het tweede jaar met Honda als motorleverancier hoopt men dat de vooruitgang daarvoor voldoende is. Deze nieuwe auto, de RB16, is een grondige doorontwikkeling van de bolide van vorig jaar. Met de vorige auto (de RB15) sleepte Max Verstappen drie overwinningen én zijn eerste pole positions binnen. Dit jaar moet het allemaal vanaf het begin van het seizoen nóg beter, wil hij een goede kans maken op de titel.

Of de RB16 daar het juiste materiaal voor is, moet uiteraard nog blijken. Volgende week beginnen de wintertests in Barcelona en over een maand vindt de eerste Grand Prix plaats in Australië. Veel Nederlandse fans kijken reikhalzend uit naar het optreden van Verstappen op Zandvoort. Dit jaar keert de Formule 1 daar namelijk terug na een afwezigheid van 35 jaar. In het weekend van 1, 2 en 3 mei is het zover.

Opvallend is dat de RB16 meteen in haar volledige hoedanigheid wordt getoond. De afgelopen jaren presenteerde Red Bull Racing de nieuwe auto eerst nog met een speciale tijdelijke kleurstelling. Dat is nu duidelijk niet het geval. Het laat weinig meer aan de verbeelding over en direct is goed te zien dat de RB16 erg veel lijkt op zijn voorganger. De auto oogt al veel completer qua aerodynamica dan de RB15 vorig jaar bij de onthulling. Dat wijst er op dat Red Bull, dat eerder begon met de ontwikkeling van deze auto dan voorheen, met een zo compleet mogelijke auto aan het nieuwe seizoen begint.

Verstappen mag de RB16 direct aan de tand voelen. Vandaag vindt namelijk een zogenoemde 'shakedown' plaats op Silverstone. Red Bull Racing mag de auto alvast in actie fotograferen en filmen met Verstappen achter het stuur. De FIA staat een aantal van dit soort filmdagen toe per seizoen. Het geeft het team direct ook een extra kans om de auto alvast te proberen, voor de wintertests beginnen.