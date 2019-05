Dít is de nieuwe BMW 1-serie!

BMW's 1-serie is sinds de introductie van de eerste generatie van het model in 2004 een bijzonder model geweest. De compacte middenklasser was namelijk een achterwielaandrijver, iets dat ook gold voor het model dat je nu nog bij BMW in de showrooms kunt zien. Deze volledig nieuwe derde generatie 1-serie maakt de overstap naar het UKL-platform en dat betekent dat -ie in de basis een voorwielaandrijver is. De nieuwkomer komt overigens als geroepen, hoewel het uitgaande model in 2015 nog werd gemoderniseerd, stamt de auto inmiddels uit 2011.

De nieuwe koets van de 1-serie laat er geen twijfel over bestaan dat hij gerelateerd is aan de X2. Het is gedaan met de relatief lange en platte motorkap van het uitgaande model, de 1-serie krijgt een kortere en beduidend oplopende snuit met een grote grille waarvan de nieren min of meer zijn samengesmolten. De auto oogt ook duidelijk 'boller' dan voorheen.

Dat grotere formaat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de interieurruimte, want die is volgens BMW fors toegenomen. De achterpassagiers genieten 3,3 centimeter meer beenruimte en bijna 2 centimeter meer hoofdruimte, iets dat voor BMW's hatchback een zeer welkome vooruitgang is. De inhoud van de bagageruimte neemt met 20 liter toe tot 380 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.200 liter aan spul meezeulen.

Op de internationale motorenlijst staan vijf motoren, waarvan er twee benzine lusten. De instapper op benzinevlak is vooralsnog de 118i, een variant die de heftige M135i xDrive als enige benzinebroer krijgt. Die vierwielaangedreven krachtpatser, die op termijn mogelijk een volwaardige M-versie boven zich moet gaan dulden, levert 302 pk en dat moet genoeg zijn om de Einser in 4,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te lanceren. Schakelen gaat in die versie met een achttraps Steptronic-transmissie. Op dieselvlak staan in ieder geval de 116d, 118d en 120d xDrive klaar, blokken die net als de 118i standaard gekoppeld zijn aan een handgeschakelde zesbak. De 118d en 120d xDrive zijn optioneel met een achttraps automaat te krijgen.

Optioneel is de 1-serie te krijgen met een inductielader en ook een te openen panoramadak is op de optielijst te vinden. Hetzelfde geldt voor een 9,2-inch groot digitaal display.

