Dít is de nieuwe Audi A3 Limousine

Begin maart trok Audi tijdens wat de vooravond van de Autosalon van Genève had moeten zijn, het doek van de kakelverse derde generatie A3 Sportback. Een driedeursversie hoeven we niet meer te verwachten, maar het modellengamma zal wél weer een sedan omvatten. Dít is de nieuwe A3 Limousine!

De Volkswagen Groep heeft in relatief korte tijd zijn complete familie C-segmenters vervangen. Er is een nieuwe Volkswagen Golf, een nieuwe Skoda Octavia, een hagelnieuwe Seat Leon en sinds maart dit jaar is ook de Audi A3 aan een nieuwe generatie geholpen. De nieuwe A3 komt er niet alleen als vijfdeurs Sportback, de heren en dames in Ingolstadt schuiven nu namelijk de nieuwe A3 Limousine naar voren, een auto die het moet opnemen tegen auto's als de Mercedes-Benz A-klasse Limousine.

Afmetingen en design

Net als de nieuwe A3 Sportback en diens neefjes en nichtjes staat ook de nieuwe A3 Limousine op een doorontwikkeling van het bekende MQB-platform. De wielbasis blijft net als bij de nieuwe A3 Sportback met 2,64 meter dan ook onveranderd ten opzichte van die van de vorige generatie A3. Dat betekent echter niet dat de auto dezelfde afmetingen heeft. De A3 Limousine groeit in de lengte met 4 centimeter tot 4,5 meter. Het maakt de nieuwkomer in totaal 15 centimeter langer dan zijn hatchbackbroer. In de breedte dijt de sedan met 2 centimeter uit tot 1,82 meter en ook in de hoogte neemt de A3 Limousine toe, zij het slechts met 1 centimeter tot 1,43 meter. Dat laatste heeft een positieve uitwerking op de hoofdruimte. Samen met lager in de auto geplaatste voorstoelen zorgt het voorin voor 2 centimeter meer hoofdruimte. De bagageruimte heeft een inhoud van 425 liter en daarmee kun je exact net zoveel spul meebrengen als in de vorige A3 Limousine.

Op designvlak zorgde de nieuwe A3 Sportback niet bepaald voor een revolutie en dat gaat ook op voor deze nieuwe sedanversie. Audi blijft trouw aan het lijnenspel van de vorige A3 Limousine, en dat lijkt een verstandige keuze. Op uiterlijk gebied wist het vorige model de handen immers aardig op elkaar te krijgen. De koets van de A3 Limousine is doorspekt met actuele designelementen van Audi die vooral aan de voor- en achterzijde tot uiting komen. De aangezette wielkasten die een plek kregen op de A3 Sportback vinden daarbij ook hun weg naar deze nieuwe vierdeurs. Ook de A3-met-kont kenmerkt zich onder meer met zijn brede, zeshoekige grille waarin de lamellen hebben plaatsgemaakt voor gaaswerk. Ledkoplampen zijn altijd van de partij, al komen er ook versies beschikbaar met uit 15 ledsegmenten opgebouwde matrix-ledkijkers. De voor een sedan relatief sterk aflopende daklijn loopt via de achterruit over in een in de achterklep geïntegreerde spoiler, een exemplaar dat tegen betaling volledig is opgetrokken uit koolstofvezel. Hoewel de aerodynamicagoden de Mercedes-Benz A-klasse Limousine met zijn cW-waarde van 0,22 hoger op de favorietenlijst hebben staan, krijgt de nieuwe A3 Limousine wel een beter rapport mee naar huis dan voorheen. De cW-waarde van de nieuwe sedan is vastgesteld op 0,25 terwijl zijn voorganger het met een resultaat van 0,29 moest doen.

Binnenin de A3 Limousine vinden we uiteraard dezelfde cockpit als in de A3 Sportback. Dat betekent dat ook het interieur van de A3 'Limo' compleet anders is dan dat van zijn voorganger. Waar het dashboard van de uitgaande generatie zich nog kenmerkte door relatieve eenvoud, straalt de werkplek van de nieuwe A3 Limousine met zijn hoekige vormen en 'eilandjes' een stuk drukker, en tevens een stuk meer hightech. Het los boven het dashboard geplaatste infotainmentscherm is vervangen door een 10,1-inch groot aanraakscherm, dat nu net als bij andere recente Audi's in de middenconsole is geïntegreerd. Het display is gekoppeld aan Audi's nieuwe MMI-systeem en dus moet ook de nieuwe A3 Limousine het voortaan zonder MMI-draaiknop doen. Achter het tevens nieuwe stuurwiel zit standaard een 10,25 inch groot digitaal instrumentarium. Optioneel levert Audi een head-up display en een 12,3 inch grote en uitgebreidere variant van zijn virtual cockpit. Net als in bijvoorbeeld de Golf het geval is, is de conventionele keuzehendel van de automaat vervangen voor een kleinere keuzeknop in de middentunnel.

Motoren

Direct bij zijn internationale marktintroductie is de A3 Limousine beschikbaar met twee benzine- en één dieselmotor. Op benzinevlak fungeert de bekende 110 pk sterke 1.0 driecilinder als basismotorisering, een motorversie die 35 TFSI heet. Deze is verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak maar wie hem met automaat met dubbele koppeling bestelt, krijgt daarbij de beschikking over 48v-mildhybridtechniek. Hoger op de lijst staat de 150 pk sterk 1.5 TFSI. Deze als 35 TFSI aangeduide motorvariant met actieve cilinderuitschakeling is namelijk eveneens met een handbak en met een S-tronic-automaat te krijgen. In combinatie met de automaat wordt ook de 1.5 TFSI uitgerust met mild-hybridtechniek. Op dieselvlak staat de 150 pk sterke 2.0 TDI klaar. Later wordt de diesellijst uitgebreid met een 116 pk sterke variant van dezelfde 2.0. Audi belooft dat de A3 Limousine een net iets dynamischer karakter heeft dan zijn voorganger, al zullen we dat eerst zelf aan den lijve moeten ondervinden. Wel zorgt het optionele sportonderstel ongetwijfeld voor extra scherpte. In een later stadium breidt Audi de line-up ongetwijfeld nog uit met een sportieve S- en met een doorgesnoven RS-variant.

Waar de vorige generatie A3 Limousine in zijn eerste jaren uit eigen land slechts concurrentie hoefde te dulden van de Mercedes-Benz CLA, moet de Limousine nu meer rivalen tegenstand bieden. Mercedes-Benz heeft van de CLA meer een vierdeurscoupé gemaakt, maar heeft de A-klasse Limousine in het leven geroepen om het oude CLA-plekje op te vullen. BMW heeft met de 2-serie Gran Coupé op zijn beurt een nieuwe CLA-concurrent in zijn gamma, maar heeft buiten Nederland ook een conventionelere sedanversie van de oude 1-serie rondrijden, al lijkt die auto in ons deel van de wereld niet in de verkoop te gaan. Mazda heeft van de 3 weer een sedanversie in de aanbieding en Toyota heeft de Corolla Sedan terug op de verkooplijsten gezet. De vraag is echter of die laatste twee door de A3 Limousine-kopersgroep als alternatief worden gezien.

Prijzen

Audi is er snel bij en drukt direct getallen op de prijskaartjes van de A3 Limousine. De A3 Limousine 30 TFSI kost minimaal €34.900 terwijl de 35 TFSI met S tronic-automaat vanaf €38.450 van de hand gaat. De 35 TDI met S tronic-automaat kent een vanafprijs van €44.910. Bestellen kan vanaf 23 april, rond de zomer staan de eerste A3's Limousine bij de dealers.