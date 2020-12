Dít is de McLaren Sabre

De McLaren Sabre mag dan wel splinternieuw zijn, een regulier nieuw model is het niet. De Sabre is een hypercar die door McLaren Special Operations is ontwikkeld en waar slechts 15 exemplaren van beschikbaar komen. Wie bij het zien van deze foto's direct z'n spaarrekening wil plunderen, moeten we tot bedaren brengen. De Sabre is puur en alleen gehomologeerd voor de automarkt van de Verenigde Staten en zal zonder aanpassingen dus niet in Europa de weg op mogen.

De Sabre perst 836 pk en 800 Nm uit een 4,0-liter grote twinturbo V8. Het is de krachtigste non-hybride verbrandingsmotor die McLaren ooit heeft geproduceerd. Inderdaad, de Sabre beschikt over meer vermogen dan de 800 pk sterke Senna en de 825 pk sterke McLaren Senna GT-R. Serieus spul dus. Met die bonk primitieve oerkracht is de Sabre in staat een topsnelheid van 351 km/h te halen.

De Sabre wordt door de McLaren-dealer in het Amerikaanse Bevery Hills aan de man gebracht. Actief hoeft het dealerschap de auto's echter niet te verkopen. Alle vijftien exemplaren zijn al vergeven aan klanten die nota bene zelf bij de ontwikkeling van de auto betrokken waren. Uitgebreide specificaties houdt McLaren verder onder de pet.

Natuurlijk is de Sabre een heftige en in dit geval in twee kleuren uitgevoerde verschijning. Gekscherend gezegd lijkt de Sabre enigszins op een Nissan 370Z met de neus van een McLaren Speedtail, al drijvend op een vlot van uitbundig spoilerwerk in de stijl van de reeds genoemde Senna GT-R. Het uiterlijk van de Sabre komt helemaal overeen met dat van de tot voor kort mysterieuze nieuwkomer waar AutoWeek in november de patentplaten van wereldkundig maakte.