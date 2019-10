Dít is de Lexus LF-30!

Lexus heeft elektrificatie hoog in het vaandel staan, maar een volledig elektrisch productiemodel blijft tot op heden uit. Deze LF-30 Electrified Concept is een voorbode van wat we op EV-gebied van het merk kunnen verwachten.

Lexus geeft zijn studiemodellen sinds jaar en dag de letters 'LF' mee, een lettercombinatie die staat voor Lexus Future. Ook op deze splinternieuwe showauto die Lexus meebrengt naar de Tokyo Motor Show zijn die letters van toepassing. De LF-30 Electrified Concept is namelijk een studiemodel dat laat zien wat we op designtechnisch vlak van Lexus' op stapel staande elektrische modellen kunnen verwachten.

De LF-30 Electrified Concept meet 5,09 meter in de lengte, is op een haar na 2,0 meter breed en is 1,6 meter hoog. Tussen de voor- en achteras van de EV bevindt zich een afstand van 3,2 meter en dat is alleszins behoorlijk. De wielbasis is daarmee 21 centimeter langer dan die van een EV als de Jaguar i-Pace en slechts 1 centimeter korter dan die van een toplimousine als de Mercedes-Benz S-klasse (SWB). De elektrische aandrijflijn van de LF-30 bestaat uit vier elektromotoren die elk een plek krijgen in de wielen van de showauto. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 544 pk en 700 Nm. Wie het dankzij het 110 kWh grote accupakket beoogde WLTP-bereik van 500 kilometer niet zo nodig hoeft te benaderen, moet de LF-30 in 3,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen trappen. De topsnelheid ligt op een voor een EV acceptabele 200 km/h. Dankzij een 150 kW-lader hoeft het 'volgooien' van de Lexus ook geen eeuwigheid te duren. Lexus Advanced Posture Control is de naam van de slimme software die de vermogensafgifte regelt. Afhankelijk van de omstandigheden is de showauto een achter- of vierwielaandrijver. Dit systeem moet ook in productie-EV's terugkeren.

Duurt het lang alvorens Lexus zijn vooral uit hybridemodellen bestaande line-up uitbreidt met een volledig elektrisch model? Welnee. Volgens het merk voegt het in november al een EV toe aan zijn leveringsgamma. Zeer waarschijnlijk is dit echter een EV op basis van een bestaand model. We mikken erop dat Lexus zijn UX in een volledig elektrisch maatpak steekt, al staat dat officieel nog niet vast. Daarnaast geeft het merk aan ergens de komende jaren een modulair platform te presenteren waar het een uitgebreide reeks EV's van een basis gaat voorzien.

Design

Als deze LF-30 daadwerkelijk weggeeft wat we van toekomstig EV-design van Lexus kunnen verwachten, dan kun je je voorbereiden op een scherp gesneden Lexus-toekomst. Het studiemodel kijkt met zijn uiterst platte led-kijkers namelijk vrij giftig de wereld in en heeft een snuit waarin niet alleen een nieuwe interpretatie van Lexus' Spindle Grille is verwerkt, maar waar ook stevige hoekige lijnen in zijn verwerkt. De voorruit loopt ver door naar voren en loopt naar achteren toe optisch over in het glazen dak. Ook het ontwerp van de achterzijde kenmerkt zich door scherpe hoeken en opvallend platte verlichting. Met de verlichting én middels de kleur van de 'grille' aan de voorzijde laat de LF-30 zien of hij in normale of autonome modus rijdt. Wie zelf rijdt, moet het stuurgevoel aan eigen smaak kunnen aanpassen.

De van twee enorme vleugeldeuren voorziene showauto biedt in zijn futuristisch ogende binnenste plek aan vier inzittenden. Die inzittenden zitten indien gewenst goed verborgen, de helderheid van de zijruiten valt namelijk aan te passen. De achterpassagiers beschikken over massagestoelen. Het panoramadak is voor de inzittenden achterin via augmented reality om te toveren in een sterrenhemel. Geen studiemodel zonder kunstmatige intelligentie en dus beschikt ook de LF-30 over een slimme digitale kompaan die niet alleen de stem van de inzittenden herkent, maar ook zaken als de klimaatregeling aan de wensen van hen aanpast.