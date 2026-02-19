Ga naar de inhoud
Deze auto lijkt Frans of Italiaans, maar is Engels - In het Wild

Austin Cambridge

Austin Cambridge
Joas van Wingerden

Sommigen zullen in het voorbijgaan wellicht denken dat ze hier een Peugeot 404 of een Fiat 1800 zien, maar niets is minder waar. Hier hebben we een Austin Cambridge te pakken.

'Auto's lijken tegenwoordig allemaal op elkaar'. Stiekem is die uitspraak van alle tijden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de achterlichten van auto's uit de jaren 80, of naar de grilles van auto's uit de jaren 50. We willen absoluut niet afdoen aan het ontwerp van deze Austin Cambridge, maar ook hier bekruipt toch ook een beetje die uitspraak. In grote lijnen kun je er voornoemde Peugeot en Fiat toch ook wel in zien en zo zijn er nog wel meer modellen uit die tijd die hierop lijken.

Wat het in dit geval wat opmerkelijker maakt, is dat we hier met een Britse auto te maken hebben, terwijl het lijnenspel toch iets meer doet denken aan iets uit Frankrijk of Italië. Toeval is dat niet, want de Austin Cambridge dankt een belangrijk deel van zijn ontwerp aan de tekenmeesters van Pininfarina uit Italië. Dit is namelijk een A60, een grondige doorontwikkeling van de reeds door Pininfarina ontworpen A55. Overigens kun je 'm met nog veel meer auto's verwarren, want hij had in de vorm van de Morris Oxford een regelrechte verwante en voorganger A55 had behalve de Morris ook nog een Riley-, MG-, Wolseley- en Argentijnse Siam-neef. Verder was er nog de Austin Westminster, die eigenlijk nog meer op de eveneens door Pininfarina getekende Peugeot 404 leek.

Austin Cambridge

Het was in zijn tijd best een gangbaar model, zo'n Cambridge, al is het zeker hier in Nederland nooit zo'n bekende verschijning als bijvoorbeeld de 404 geworden. Extra leuk dus dat er nu nog eentje opduikt in het wild. Reken maar dat deze auto gekoesterd wordt, want volgens onze gegevens is de Cambridge al zeker 35 jaar (!) bij dezelfde eigenaar. Dat zie je niet vaak. Dikke kans dat de auto destijds voor een relatief prikkie gekocht is. Ook nu zijn ze nog steeds niet zo heel duur, maar dan rijd je toch iets bijzonders! Een leuke spot, met dank aan AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder.

