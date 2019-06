Dethleffs Trend krijgt twee nieuwe indelingen

Dethleffs geeft zijn bestseller twee nieuwe plattegronden. We zijn in de Trend zometeen de koning te rijk met een extra groot queensbed en nieuwe lounge-zithoek of met de nieuwe enkelbed-indeling met ruimere badkamer.

De Trend voert al enige tijd de verkoopaantallen van Dethleffs aan. Dat is niet vreemd, want de Trend heeft diverse voorzieningen die in zijn prijsklasse niet vanzelfsprekend zijn. Om de klanten te blijven trekken, voorziet de fabrikant de Trend van een opfrisbeurt. De grootste wijziging vinden we in de plattegrond, want twee nieuwe indelingen vinden hun weg naar de optielijst. Dethleffs introduceert de Trend T / I 6757 DBL (halfintegraal T of volledig integraal I), waar een queensbed en riante zithoek de grootste verkoopargumenten zijn. Door de nieuwe opstelling kan men gebruikmaken van de ruim opgezette lounge. De tevens grotere badkamer kan van de woonkamer worden gescheiden met een schuifdeur. De wagen is 695 cm lang en zijn maximaal toelaatbare bruto gewicht blijft net onder de 3,5 ton.

De tweede nieuweling is de T of I 6617 EB, met een bij velen populaire enkelbed-indeling en een ruime badkamer. Ook deze kampeerauto blijft onder de zeven meter. Bij deze nieuwe indeling vallen vooral de grote garage achterin en de ruime badkamer op. Het vrije zicht verzorgt een ‘ruimtegevoel’.

Hoewel de Trend het populairste model is, verraste Dethleffs de camperwereld dit jaar met een compleet nieuwe lijn: de Pulse. Het kostte wat tijd en moeite, want de ontwikkeling heeft anderhalf jaar geduurd. De Pulse-lijn wordt uitgebreid met nieuwe indelingen: de T 7051 DBL (queensbed) en de T 7051 EBL (enkele bedden).