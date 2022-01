DeSoto Firedome (1955) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de rubriek 'Liefhebber Gezocht' komen doorgaans twee categorieën occasions voorbij: auto's die nog in een (nagenoeg) perfecte staat zijn, of die juist nog een beetje liefde nodig hebben. Deze DeSoto Firedome is er eentje van de laatste categorie, maar 'een beetje liefde' dekt de lading van de hoeveelheid werk die de volgende eigenaar wacht niet helemaal ...

DeSoto was een merk van de Chrysler Corporation. In feite was DeSoto het budgetmerk van Chrysler en daarmee het antwoord op Pontiac en Studebaker, die eveneens in de vijver van de Amerikaanse middenklasse visten. De Firedome kwam in 1952 op de markt en hield het vol tot 1959. Hij was leverbaar in vier carrosserievormen: als coupé, vierdeurs sedan en -stationwagon en tweedeurs cabriolet. Vanaf 1955 ligt er een 4.8-liter V8 onder de kap, 300 cc meer dan in de voorgaande modeljaren. Het resultaat is 185 pk. Als klant had je de keuze tussen twee typen versnellingsbakken: een handgeschakelde driebak of een tweetraps(!) automaat.

Dit exemplaar heeft zo'n automaat, wat betekent dat je tijdens het optrekken dus slechts één keer een onderbreking zult voelen in de ellenlange versnellingen. Ga er dus vooral lekker rustig voor zitten. Helaas is dat zitten in deze auto niet echt een feest meer. De bestuurdersstoel lijkt volledig aangevreten te zijn door de tand des tijds. Of door een kolonie cavia's, want het afgekloven interieur van deze Firedome lijkt op het laatst meer de functie van een soort snackbar te hebben gehad. Volgens de verkoper staat er slechts 18.157 kilometer op de teller. En ja, de kilometerteller laat 11.282 mijl zien. Kanttekening daarbij is wel dat de teller slechts vijf cijfers kent en dus al meerdere keren rond kan zijn gegaan. Gezien de staat van de auto is het echter ook niet ondenkbaar dat hij een hele tijd in een schuur heeft staan rotten, wat de lage kilometerstand eventueel zou kunnen verklaren.

Kortom, werk aan de winkel. De verkopende partij zegt dat de motor 'met een beetje hulp' moet kunnen lopen. De buitenkant van deze DeSoto ziet er afgezien van de staat van de lak en een gat onder het kofferdeksel op het oog wel relatief netjes uit. Het meeste werk gaat zitten in het interieur, al weet je natuurlijk nooit wat je bij dit soort klassiekers onderhuids tegenkomt. De doe-het-zelver heeft hieraan voor net geen €8.000 mogelijk wel een unieke auto. Zou jij de klus aandurven?