De Vluchtstrook: offroad met Lotus

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De SUV heeft de autowereld zó heftig in z’n greep, dat zelfs uiterst sportieve merken als Alpine en Lotus het onderwerp niet meer schuwen. Of het er ooit ook echt van gaat komen is weer een heel ander verhaal, maar feit is dat een relatief zware en hoge familie-auto moeilijk te verenigen is met een merk dat alleen maar lichtgewicht sportievelingen voor op het gladde asfalt maakt.

Toch is de historie van Lotus niet helemaal gevrijwaard van modellen die naast dat gladde asfalt kunnen worden ingezet. De oorzaak daarvan is te vinden in wat de Britten Trials noemen, een stokoude vorm van autosport waarbij het erom gaat een traject in een bepaalde tijd af te leggen. De uitdaging wordt gevormd door de lengte, maar naarmate de jaren vorderden kwam daar steeds vaker de begaanbaarheid van het terrein bij.

Het was deze vorm van racerij waarvoor Colin Chapman, de stamvader van Lotus, in 1948 z’n eerste auto bouwde. Als basis diende de Austin 7, de auto die opvallend genoeg ook als uitgangspunt diende voor de allereerste BMW. De bewuste auto was ten tijde van Chapmans bemoeienis al twintig jaar oud. Chapman pepte de motor op en paste het koetswerk en het onderstel aan, waarbij voldoende bodemspeling een belangrijke eis was.

In deze vorm wist Chapman redelijke resultaten te halen, maar het moest beter. Dus volgde er een tweede aanpasronde, waarbij gebleken nadelen werden aangepakt en een en ander verder werd verstevigd. Het resultaat kreeg voor het eerst de naam ‘Lotus’, wat naar verluidt ook de bijnaam was van de toenmalige vriendin (en later vrouw) van Chapman.

Mark II

Ook de tweede Lotus, inmiddels heel toepasselijk ‘Mark II’ genaamd (rood op de foto's), was aanvankelijk bedoeld voor trials. Opnieuw diende een Austin 7 als basis, al was de stevig aangepaste motor van Ford afkomstig. De koets kreeg een heel kenmerkende, afgeronde neus en werd lichter gemaakt dan bij het origineel, waarmee een belangrijke Lotus-waarde voor het eerst in beeld kwam. Met de Mark II nam Colin Chapman voor het eerst deel aan circuitraces, waarbij de deelnemers anders dan bij de trials gelijktijdig de baan op werden gestuurd.

De Brit was meteen verkocht en nam definitief afscheid van de meer rally-achtige sport. Toch is er in 1952 nog een ‘Trials car’ gebouwd, de Mark IV. Deze auto werd gebouwd in opdracht van ene Mark Lawson, de man die in 1950 de Mark II kocht van Chapman. De tweede Lotus ooit is sinds 1989 onderdeel van de verzameling van een trouwe Lotus-fan. Het lot van de Mark I is helaas onduidelijk. In 2018 riep Lotus nog op om naar de auto uit te kijken, maar tot op de dag van vandaag heeft niemand die vreemde, hoogpotige Austin van Colin Chapman gevonden.