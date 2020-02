De Vluchtstrook: Chrysler-concept in gezonken schip

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Uiteraard zijn er tal van conceptauto's met een bijzonder verhaal die een behandeling in 'De Vluchtstrook' verdienen. We geven nu alleen even voorrang aan de Chrysler Norseman. Dat is namelijk zó'n absurd verhaal. De Norseman werd in 1956 in Italië gebouwd, maar kwam nooit terecht bij de opdrachtgevers van Chrysler in de Verenigde Staten. Het grote publiek kreeg de auto nooit te zien en het enige exemplaar bleek volledig voor niets te zijn gemaakt. Onderweg van bouwer Ghia in Italië naar de VS verging het schip dat de Norseman vervoerde. Zo kreeg de splinternieuwe conceptauto direct een zeemansgraf.

De Andrea Doria, een pas vijf jaar oud Italiaans cruiseschip, had de Norseman aan boord. Ook vijftig Lancia's Aurelia B27 Spider gingen met het schip mee van Italië naar Amerika. Ongeveer 400 kilometer voor de bestemming New York ging het mis, toen de Andrea Doria in dichte mist met een flinke klap tegen het Zweedse passagiersschip Stockholm botste. De Andrea Doria overleefde de aanvaring niet, net als 48 passagiers. Terwijl de zwaar beschadigde Stockholm terug naar de haven kon, verdween de Andrea Doria naar 60 meter diepte.

De auto

Tevergeefs wachtte Chrysler dus op de Norseman, de auto die een nieuw tijdperk voor het merk belichaamde. De auto werd door Chrysler-ontwerper Virgil Exner in het leven geroepen om een nieuwe designrichting te visualiseren. Futuristisch was de bijzonder vormgegeven fastback absoluut. Zo had de Norseman verzonken koplampen en verzonken deurklinken en werd de koets omwille van gewichtsbesparing uit aluminium opgetrokken. De panoramische voorruit was een klein meesterwerk, evenals de dakconstructie. Het uitkragende dak steunde namelijk met vrijwel het gehele gewicht op de enorme C-stijlen, om volledig zicht rondom door de stijlloze voorruit mogelijk te maken.

De Norseman had eigenlijk in 1957 aan het grote publiek moeten worden getoond. 'Even' een nieuwe bouwen zat er echter niet in. Bij Ghia werkte men maar liefst anderhalf jaar aan de bouw van de auto en het had Chrysler maar liefst zo'n 150.000 dollar gekost, voor die tijd een gigantisch bedrag. Op basis van de foto's, gemaakt in Italië voor de noodlottige reis, kon Chrysler toch nog stijlelementen aan de Norseman ontlenen voor nieuwe modellen. Het bijzondere uitkragende dak is overigens bij een uniek Norseman-kenmerk gebleven en vond zijn weg niet naar productiemodellen.

Nooit meer gezien

Het is een vrij bijzondere gedachte dat de Norseman op dit moment dus nog altijd in het wrak van de Andrea Doria ligt. De auto werd, net als de eerder genoemde Lancia's, nooit geborgen. Er vonden in de loop der jaren wel diverse duikexcursies naar het scheepswrak plaats, maar de Chrysler werd niet meer gezien, laat staan gefotografeerd. In 1991 was er nog wel een verzamelaar die naar het wrak wilde duiken om eventueel nog wat te redden van de Norseman. Dat werd hem vervolgens door deskundigen afgeraden. Er zou, behalve de basis van de 5,4-liter V8 in de neus, waarschijnlijk door het zoute water amper nog wat over zijn van de auto.

Hoe anders had het kunnen lopen. Als de bouw nét wat voorspoediger was gegaan, had de Norseman zijn thuisland waarschijnlijk wel bereikt. De oorspronkelijke planning was namelijk om de auto met een vrachtschip mee te laten gaan. Toen die deadline niet werd gehaald, werd besloten de auto even later met het gedoemde passagiersschip mee te sturen. Het had dus misschien niet eens veel gescheeld of de Norseman had verdiende bewondering kunnen oogsten. Nu gebeurt dat echter ook, zij het vooral vanwege dit bijzondere en tragische verhaal.