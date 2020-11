De Vluchtstrook: Audi Avus, supercar met W12 van hout

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De Avus quattro is vernoemd naar het Avus-circuit in Berlijn. Inmiddels is dit circuit buiten gebruik en opgegaan in de Bundesautobahn. Het design van de Avus quattro is geïnspireerd op dat van de Auto Union Typ B uit de jaren 30. Met name de korte voorkant, de langgerekte achterkant en het ongelakte aluminium zijn een duidelijke verwijzing naar de Auto Union-racers. De bolle daklijn van de Avus quattro kwam later terug in de Audi TT. Zijn uiterlijk is daarmee direct behoorlijk onconventioneel te noemen en lijkt eigenlijk in niets op de rechtlijnige modellen die Audi destijds in het aanbod had. Hier bovenop vormen de vleugeldeuren al helemaal een extravagante uitspatting. Ook de plaatsing van de spiegels boven de zijruit is tamelijk gedurfd, een stijlelement dat we later terug zagen op onder meer de Pagani Zonda C12. Daarnaast zijn de 20-inch wielen van de concept-car bijna half zo hoog als de hele auto zelf. Wel vertoonde de Avus quattro duidelijke gelijkenissen met de quattro Spyder, een andere concept-car die Audi een maand eerder had onthuld.

Voor de carrosserie van de Avus is gebruikgemaakt van slechts 1,5 mm dik aluminium dat met de hand is geklopt. Zoals gezegd heeft Audi daar geen likje verf overheen gedaan, waardoor de Avus in feite één grote spiegel is. Daarmee hield het gebruik van aluminium niet op: de Avus was na de quattro Spyder de tweede concept-car van Audi die op het Audi Space Frame was gebouwd, de nieuwe aluminium architectuur van het merk. Het interieur van de Avus is minimalistisch van opzet, met een groot glazen dak om het binnenste een ruimtelijke indruk te geven. De roodleren kuipstoelen lijken zo uit een achtbaan te zijn weggeplukt en op de middenconsole en in de deuren is rijkelijk gebruik gemaakt van hout.

Een voorbode

Hout lijkt enigszins misplaatst in een futuristische concept-car die verder volledig is opgebouwd uit aluminium. Het interieur van de Avus is alleen niet de enige plek waarin gekapte bomen verwerkt zijn. De 'W12' die onder de glazen achterruit te zien is, is namelijk opgetrokken uit hout en plastic. De W12 was namelijk nog in ontwikkeling toen de concept-car in 1991 werd gepresenteerd. Een grote luchtinlaat in het dak moest de fictieve krachtbron van lucht voorzien. De opgegeven theoretische specificaties voor de Avus liegen er niet om: de 6,0-liter W12 zou 502 pk moeten leveren, waarmee de slechts 1.250 kg wegende Avus in 3 seconden naar de 100 km/h zou moeten spurten om zijn versnelling pas te stoppen bij 334 km/h. Behoorlijk indrukwekkend, zeker voor die tijd, maar of de Avus er werkelijk toe in staat zou zijn geweest, zullen we nooit weten.

Dat betekent echter niet dat de Avus bestempeld moet worden als een zonderling, zinloos project. De Audi A8 D2 kwam drie jaar later in 1994 op de markt en was de eerste auto op de markt met een aluminium chassis, het eerder genoemde Audi Space Frame. In die auto heeft Audi in 2001 ook voor het eerst de W12 toegepast. Het heeft dus nog even geduurd voordat die krachtbron het productiestadium bereikte. De beloofde waarden van de 'krachtbron' in de Avus werden nog niet helemaal gerealiseerd, maar met 420 pk en 550 Nm koppel kwam Audi al wel een heel eind. Overigens was de W12 alleen beschikbaar in het allerlaatste jaar waarin de A8 D2 geleverd werd, wat die motorisering tot een zeldzaamheid maakt. In 2002 kwam de A8 D3 namelijk al op de markt, die van meet af aan voorzien was van de twaalfcilinder.

De eerste supercar

De W12 en het aluminium spaceframe zijn twee aspecten van de Avus quattro die al relatief snel hun weg naar de markt vonden. Hoewel het nooit de intentie was van Audi om de Avus in productie te nemen, kwamen enkele designelementen terug in de eerste generatie van de Audi TT in 1998.

Het duurde echter nog even voordat Audi het idee van een eigen supercar volledig omarmde. In 2003 introduceerde het merk op de Salon van Genève de Le Mans quattro concept, het studiemodel dat de aanloop vormde voor de Audi R8. Die werd in september 2006 voorgesteld aan het publiek, maar de W12 vond nooit zijn weg naar een andere Audi dan de A8. De R8 was in eerste instantie leverbaar met een V8, later voegde Audi daar de V10 aan toe. De Avus concept heeft nooit één op één het productiestadium bereikt, maar achteraf bezien was de buitenissige concept-car een belangrijkere voorbode voor de toekomst van Audi dan men toen hoogstwaarschijnlijk vermoedde.