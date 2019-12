De Tweeling: Suzuki Carry

De Suzuki Carry is als kei-car-besteller een typisch Japans product, maar slaagde er onder tal van merk- en typenamen toch mooi in om de wereld te veroveren.

De eerste Suzuki Carry verscheen al in 1961. De auto was vanaf het begin een praktisch vervoermiddel dat klein genoeg was om aan de strikte Japanse kei-car-beperkingen te voldoen. Buitenmaten en cilinderinhoud zorgden er dus voor dat de auto in aanmerking kwam voor belastingvoordelen in Japan, het thuisland waar de auto zich op papier altijd tot had kunnen beperken. In de generaties die volgden werd de Carry echter ook in andere landen opmerkelijk populair, verdeeld over verschillende generaties.

Brij

De in 1985 gelanceerde achtste generatie maakte het wel erg bont op exportgebied, dus dat is de auto waar we ons vandaag op concentreren. In Nederland kenden we deze Carry gewoon als Carry (of Super Carry, afhankelijk van de motorisering). Het is vermoedelijk ook de bekendste editie van de kleine, dappere Japanner. Hoewel nooit zo bedoeld, straalt het functionele koetsje van deze Carry onwillekeurig een ontwapenende schattigheid uit, waardoor het praktische wagentje op de sympathie van velen kan rekenen.

Ook andere autofabrikanten verdronken kennelijk in de grote ogen van de Carry, want er zijn weinig auto’s die onder zoveel merk- en modelnamen zijn verkocht. De brij is zo groot dat we er niet in zijn geslaagd om van iedere editie een foto te vinden, maar de bovenstaande galerij geeft toch een aardig beeld. Zo verscheen de auto in Japan ook onder de vlag van Mazda-dochter Autozam als Scrum en was er in Indonesië de Mitsubishi Colt T120SS. In Zuid-Korea kende men de Carry als Daewoo Damas, een auto die zonder die onder de merknaam ‘Damas’ nog altijd wordt gebouwd. De Damas werd bovendien ook gebouwd en geleverd in – jawel – Oezbekistan.

Ford en Chevrolet

Dankzij een joint-venture met GM, die in 1989 de merknaam ‘Geo’ zou opleveren, werd de Carry in het Verenigd Koninkrijk onder het label van GM-dochter Bedford verkocht. Toen dat merk op de fles ging werd de Bedford Rascal omgedoopt tot Vauxhall. Australiërs kregen een soortgelijke auto als Holden Scurry. Ook Zuid-Amerika ontving zijn deel, al werd in dit geval de merknaam Chevrolet gebruikt. Afhankelijk van het land kreeg de Carry hier de naam Chevrolet Super Carry of Chevrolet CMV.

Daarmee ontstond een bijzondere situatie, want ook Chevrolets grote Amerikaanse rivaal Ford had een relatie met de kleine Suzuki. Al sinds generatie zeven bood Ford de Carry als Pronto aan in Taiwan en die gewoonte werd met de achtste generatie gewoon voortgezet. Zo kon het gebeuren dat de kleine, dappere Suzuki Carry de enige auto in de historie is die als Ford én als Chevrolet is geleverd.

ZAP

In de VS werd het model uiteraard door geen van deze kemphanen aangeboden, maar toch wist de Carry op een bepaalde manier zijn weg naar ‘The States’ te vinden. Onder de vlag van het piepkleine ZAP (‘Zero Air Polution’) uit Californië werd een elektrische Carry-derivaat als elektrische pick-up naar de VS gehaald, al lijkt het model nauwelijks te zijn verkocht.

Zelfs hiermee zijn we er nog niet, want uiteraard waren er ook Chinese Carry-afgeleiden. Zo was de auto er als Chang’an, maar ook als Hafei.