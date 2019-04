De Tweeling: Skoda Superb – Volkswagen Passat Lingyu

Ach ja, de eerste Skoda Superb. Dat was natuurlijk die enorm lange sedan op basis van de Chinese Volkswagen Passat. Toch? Nee, in werkelijkheid is het andersom!

De eerste Skoda Superb was qua uiterlijk ogenschijnlijk een direct broertje van de Passat B5.5, ofwel de in 2001 geïntroduceerde faceliftversie van de Passat uit die dagen. Goed, het front was helemaal ‘Skoda’, maar van opzij en aan de achterkant zijn de overeenkomsten tussen de twee duidelijk te zien.

In werkelijkheid is het verhaal echter veel ingewikkelder dan dat. Niet alleen omdat de Superb langer is dan de Passat, maar ook omdat voor de totstandkoming van de auto een ingewikkeld samenspel tussen drie verschillende modellen nodig was.

10 cm

Het verhaal begint in 1999. In dat jaar presenteerde Volkswagen in China de B5L (foto 6, 7 en 8), een lange versie van de in 1996 geïntroduceerde Passat, die in feite overigens niet de vijfde, maar de vierde generatie van het model was. Zo’n lange variant, die zijn tien extra centimeters geheel aan de benen van de achterpassagiers schonk, was ook in die tijd al een logische zet voor de Chinese markt. De B5L is aan de buitenzijde nauwelijks te onderscheiden van een reguliere Passat sedan. De extra lengte is vakkundig weggestopt in het achterportier, dat daardoor iets langgerekter oogt. De indeling van portieren en ruiten blijft echter intact.

Toch is er nog een verschil, te vinden aan de achterkant. Om redenen die waarschijnlijk altijd onduidelijk zullen blijven, lopen de achterlichten van de Chinese Passat iets verder naar beneden door, waardoor ze een ‘hap’ uit de achterbumper nemen. Om hierbij aan te sluiten, loopt ook de klep iets verder naar beneden door, terwijl de kentekenplaatuitsparing in die klep op maat is gemaakt voor Chinese platen en aan de bovenzijde wordt bijgestaan door een vouw die de Europese Passat pas zou krijgen in 2001, bij de uitgebreide facelift.

Europese Passat links, B5L rechts

Ruitje uit de D-stijl

Jawel, dat is behoorlijk ‘nerdy’ materiaal. We moeten er echter doorheen om de Superb ten volle te begrijpen. De grote Skoda verscheen in 2002 en deelde zijn platform met de Chinese Passat B5L. De koets wijkt echter stevig af van dat model. De verschillen worden vooral duidelijk bij het bestuderen van het achterportier en de D-stijl. Bij de Passat volgt er ook bij de lange variant een extra ruitje achter het portier, terwijl die ruit bij de Superb is opgenomen in dat portier, dat daardoor verder naar achteren doorloopt. De achterzijde lijkt zoals gezegd op die van de facelift-Passat, maar toch zijn er ook hier verschillen. Zo is niet alleen de indeling van de achterlichten Skoda, maar ook de vorm. Net als die van de Chinese Passat lopen ze verder naar beneden door dan bij de Europese Passat, zij het op een andere manier.

Van links naar rechts: Europese Passat B5, Chinese Passat B5L en Skoda Superb/Passat Lingyu.

Chroom

De Superb was dus niet simpelweg een Chinese Passat met een andere neus, maar dat betekent niet dat er helemaal geen automobiele tweeling ontstond. De grote Skoda diende namelijk zelf als basis voor de Chinese opvolger van de hierboven beschreven Passat B5L. Die verscheen in 2005 en kreeg de naam Passat Lingyu (foto 1, 2 en 3). Let op: ook bij deze auto zit het derde zijruitje dus in de deur in plaats van erachter. Ook de Lingyu kreeg zijn eigen achterlichten, maar aan de voorkant zijn de overeenkomsten met de Superb duidelijk te zien. De koplampen komen zelfs nagenoeg overeen, al lijken ze bij de Volkswagen iets meer afgerond om plaats te kunnen bieden aan de verder naar beneden doorlopende motorkaprand. De grille van de Lingyu is dankzij zijn overdadige hoeveelheid chroom behoorlijk opzichtig en doet denken aan die van de Passat B6, de opvolger van de auto die hier besproken wordt.

Passat Variant

Van Lingyu naar Variant

De Passat Lingyu hield het tot 2009 vol en werd opgevolgd door een stevig gefacelifte versie van dezelfde auto. Die kreeg de verwarrende naam Passat Variant (foto 4 en 5), maar was zeker geen stationwagon. Met een moderner front en een wederom herziene achterzijde hield de ‘Chinese Superb’ het nog tot 2011 vol. De opvolger was de Passat die tot stand kwam onder het New Midsize Sedan-project (NMS) van Volkswagen, een groter model dat ook in de VS op de markt zou verschijnen.

Foto's B5L: Wikimedia Commons/Navigator84