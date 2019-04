De Tweeling: Nissan Teana - Renault Safrane - Renault Samsung SM5/SM7

De Renault Safrane verdween in 2000 van het toneel. Tenminste, dat dachten we. Elders op de wereld leefde de modelnaam vanaf 2008 door, als het broertje van de Renault Samsung SM5, die weer gebaseerd was op de Nissan Teana.

Geen van de varianten die in dit verhaal een rol spelen, is ooit in West-Europa geleverd. De eerste Nissan Teana, waarmee het voor dit model allemaal begon, is dan ook een forse sedan van een type dat lange tijd afwezig is geweest in het Europese autolandschap. Je zou de in 2003 gelanceerde Japanner kunnen zien als de opvolger van de Nissan Maxima, wat het in sommige landen ook was.

Deze Teana, die onder meer in thuisland Japan in de prijslijsten stond, werd in Zuid-Korea ondergebracht bij Renault Samsung Motors. Nissan was al bij autobouwer Samsung betrokken voordat Renault om de hoek kwam kijken, maar in 2000 werd Samsung Motors omgedoopt tot Renault Samsung Motors. De Koreaanse versie van de Teana werd aanvankelijk SM7 genoemd. Die versie werd hoger in de markt gezet dan z’n technische basis en week dus ook behoorlijk van de Japanse uitvoering af. Er kwam meer chroom, de lichtunits kregen een andere indeling en de kentekenplaat verhuisde van de achterklep naar de bumper.

Een jaar na de introductie van de SM7 voegde Samsung de SM5 aan het gamma toe. Dit was in de basis dezelfde auto, maar dan eenvoudiger uitgevoerd. De SM5 gaat daarmee terug naar de basis en lijkt als twee druppels water op de Teana. Renault besloot deze auto zonder de Samsung-merknaam in een select aantal landen te gaan aanbieden. Met name in de Golfstaten stond het model bekend als Renault Safrane. Lang duurde dat uitstapje overigens niet: de moderne Safrane verscheen in 2008 en verdween in 2010.

Zelfs toen was de Safrane-reeks echter nog niet ten einde, want in dit verhaal moet ook de Latitude genoemd worden. Deze grote sedan volgde in 2009 de Vel Satis op in de landen waarin daar behoefte aan was. In Zuid-Korea heet-ie Renault Samsung SM5, in Mexico gewoon weer Safrane.