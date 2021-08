In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Porsche was in de 20e eeuw geen merknaam die je associeerde met grote sedans. Toch was dat precies wat het merk uit Stuttgart bouwde voor de Amerikaanse autofabrikant Studebaker: de Type 542. Deze vrucht van een ongebruikelijke Duits-Amerikaanse samenwerking kon echter nooit geplukt worden.

Hoe komen twee totaal verschillende fabrikanten als Porsche en Studebaker bij elkaar? Daarvoor moeten we terug naar de jaren 50. Ferry Porsche was toen samen met de Oostenrijker Max Hoffman, die Europese luxemerken naar de States importeerde, bezig om de Amerikaanse tak van het merk op te zetten. Porsche deed in die tijd ook nog het nodige advieswerk voor andere automerken als ingenieursbureau. Hoffman vroeg aan Porsche of hij het zag zitten om Amerikaanse autofabrikanten te gaan adviseren. Porsche stond daarvoor open en zodoende ging Hoffman praten met een bevriende manager binnen Studebaker: ene Richard A. Hutchinson.

Wat Hoffman opperde was het idee van een 'Volkswagen voor Amerika', een goedkope auto voor de massa naar het voorbeeld van de Kever. Hutchinson had na de oorlog al namens Studebaker onderhandeld met het toen Britse bestuur van de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. Studebaker zou de Amerikaanse distributeur voor de Kever moeten worden. Die deal ging alleen niet door, omdat de toenmalige directeur van Studebaker dat idee niet zag zitten. Studebaker zat dus met lege handen en moest zich ondertussen opmaken voor een strijd met de 'Big Three': Ford, General Motors en Chrysler. Daarbij moest Porsche gaan helpen.

Meerdere prototypes

Porsche kwam in mei 1952 met een delegatie naar Studebaker en nam de Type 530 mee, een verlengde 356 met langere portieren en een hogere daklijn. Die auto was een idee van Ferry Porsche, die graag een auto wilde bouwen die sportief reed, maar wel ruimte bood voor het hele gezin. De Type 530 sloeg echter niet aan bij de heren van Studebaker. Die wilden graag een meer traditionele auto met de motor voorin. Porsche ging met dat idee akkoord. In de overeenkomst tussen de twee fabrikanten stond dat Porsche met een auto moest komen die krachtiger, lichter en makkelijker te produceren was dan de toenmalige Studebaker Champion.

Naast dat raamwerk van basiseisen moest de nieuwe, door Porsche ontwikkelde Studebaker nog aan wat andere voorwaarden voldoen: hij moest zes cilinders, drie versnellingen en een luchtgekoelde motor hebben. Daarnaast moest de auto in staat zijn om tenminste 85 mijl per uur (136 km/h) aan te tikken. Niet de minste eisen dus. Porsche ontwikkelde eerst zelf een V6 voor de Studebaker, een motor met een blokhoek van 120 graden en een cilinderinhoud van drie liter. Uiteindelijk kwamen hiervan twee versies, omdat Studebaker uiteindelijk ook een watergekoelde motor wilde hebben: de 542L (Luft) en de 542W (Wasser). De luchtgekoelde krachtbron leverde een vermogen van 98 pk, de watergekoelde V6 was met 106 pk iets krachtiger.

Voor het uiterlijk van de 542 gold dat hij niet als Porsche herkenbaar was. Van de voorkant had de 542 dankzij zijn twee ronde koplampen wel iets weg van de Studebaker Champion, maar de Porsche miste de grote grille en de ronde luchtinlaat in het midden. Van de zijkant bezien had de 542 een traditionele sedanvorm en de kofferklep liep afgerond naar beneden toe, waarbij de rechtopstaande achterlichten een soort kleine 'staartvinnen' aan weerszijden vormen. Verder viel de 542 op door zijn chromen bumpers voor en achter. Naast de bijzondere motor had de 542 overigens ook onafhankelijke ophanging voor en achter, wat voor die tijd behoorlijk ongebruikelijk was.

Das war einmal

Uiteindelijk kwam het project van Studebaker en Porsche niet tot wasdom. Dat lag niet zozeer aan de auto zelf, maar meer aan factoren daaromheen. Het ging in die tijd niet goed met Studebaker. In 1954 leverde Porsche de 542 aan en niet lang daarna fuseerde Studebaker met Packard in Studebaker-Packard. Pas in 1956 werd opnieuw gekeken naar de 542, maar toen was het model alweer gedateerd. Daarnaast zou het heel veel geld kosten om de fabrieken in te richten voor de bouw van de 542 en bleek uit marktonderzoek dat Amerikaanse kopers vooral zaten te wachten op een lichte auto als de Volkswagen Kever. Niet op een relatief grote en zware sedan als de 542.

Daarnaast voelden sommigen binnen Studebaker zich te trots om een in wezen Duitse auto aan te bieden aan hun klanten. De Amerikanen ontwierpen hun auto's liever zelf. Uiteindelijk bleef Studebaker nog bestaan tot 1967, daarna ging het merk ter ziele. Toch waren er ook mensen binnen het bedrijf die het betreurden dat de door Porsche ontworpen auto nooit in productie was genomen. Bob Doehler, een ontwerper bij Studebaker, zei in 1974 het volgende in het tijdschrift Motor Week: "Als Studebaker een paar lessen had geleerd van Porsche, vooral op de gebieden van carrosseriestijfheid en vakmanschap, dan hadden ze misschien nog wel auto's gemaakt in South Bend." Dat laatste zullen we nooit weten, maar in ieder geval is de samenwerking tussen Porsche en Studebaker een bijzonder verhaal.