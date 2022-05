De Peugeot 305 Break als voorganger van de 308 SW belicht

De 305 was bij zijn debuut in 1977 de eerste Peugeot die de beroemde 05-aanduiding in zijn typenaam kreeg. Een logische keuze, omdat hij de opvolger was van de 304. Tegelijkertijd impliceert zo’n hoger nummer een grotere auto, wat de 305 ook was. Peugeot wilde er echter vooral mee aanduiden dat er een nieuwe modelgeneratie werd geïntroduceerd, die helemaal zou doorlopen tot 1999, het jaar waarin de 605 werd uitgezwaaid. Peugeot pakte de drie-nul-draad pas weer op in 1985 met de 309, die via de 306, de 307 en een aantal 308’s bij het actuele model uitkomt. In dit verband is het belangrijk om te benadrukken dat de oorspronkelijke, vierdeurs 305 waarschijnlijk nimmer meer tot deze rubriek zal kunnen doordringen. De kans is immers extreem klein dat Peugeot in Europa nog eens zo’n model zal uitbrengen; de 306 sedan was hier de laatste in zijn soort.

Gelukkig worden er in het C-segment nog steeds stationwagons geleverd, zodat de fraaie 305 op deze pagina alsnog mag schitteren: als Break. Die kwam pas drie jaar na de vierdeurs 305 op de markt; Peugeot had nooit zo’n haast met nieuwe modellen, die daarom goed gerijpt op de markt arriveerden. Zo had het merk de moeite genomen om voor de Break een nieuwe onafhankelijke achteras te ontwerpen, waarvan je dankzij de horizontaal geplaatste veren en dempers nauwelijks iets vervelends terugzag in de laadruimte. Het gaf de 305 een prachtige, rechthoekige balzaal, met in de topversie SR als bijzonderheid een gedeeld neerklapbare achterbank. De keuze voor een gestoffeerde laadbak was al even bijzonder. Dit is net als het voorbeeldige veercomfort een detail dat verraadt dat Peugeot zijn nieuwe stationwagon ook aan particulieren wilde verkopen en niet alleen aan hen die de auto puur beroepsmatig zouden gebruiken. Anno 1980 gold een combi in de eerste plaats nog als een nuttig apparaat, dat vanwege het volumineuze interieur bijvoorbeeld ‘niet warm te stoken’ zou zijn. De Peugeot 305 Break gold als een schoolvoorbeeld voor het soort auto dat het publiek pas jaren later ten volle als werk- én vrijetijdsauto zou omarmen.