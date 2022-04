De Maserati Kubang werd vooral geen SUV genoemd

‘Deze auto symboliseert mijn visie op een aangepaste SUV”, zo begint Giorgetto Giugiaro zijn relaas over de Maserati Kubang GT Wagon in het overzichtsboek ‘Design by Giugiaro’ van Peter Vann uit 2003 – het jaar waarin het onderhavige model debuteerde op de autoshow van Detroit. Toch een soort SUV, dus? Nee: “Ik heb altijd het idee gehad dat SUV’s terreinwagens zijn die gaandeweg een steeds geciviliseerder karakter kregen. Ze ontberen hoe dan ook het comfort en het rijplezier zoals alleen een personenauto die kan bieden.”

Idee van Ferrari-baas

Het idee voor een als hierboven omschreven model voor Mase­rati kwam van Luca di Montezemolo, hoogste baas van Ferrari, waartoe ook Maserati behoorde. Giugiaro: “Hij vroeg mij om een innovatieve Maserati voor een breed scala aan gebruiksdoelen te ontwerpen. Ik realiseerde mij dat wij daarmee de kans kregen om iets heel bijzonders te ontwikkelen: een authentieke gran turismo met het dna van Maserati – een droomauto voor moderne, sportieve en dynamische mensen.”

GT Wagon, geen SUV

De term SUV kwam nimmer voor in het plan; de concept-car kreeg heel bewust de aanduiding GT Wagon achter de in onze oren misschien wat explosief klin­kende naam Kubang. Had een gewone stationwagon misschien ook gekund? Niet wat Giugiaro betreft, die zijn ogen in het dagelijkse verkeer duidelijk de kost had gegeven: hij zag dat de beter gesitueerde automobilist het toen al letterlijk hogerop ging zoeken. De traditionele limousines maakten plaats voor even royale als snelle vierwielaan­drijvers, met name die van gerenommeerde merken. Als schoolvoorbeeld golden de Porsche Cayenne en de snelste versies van de BMW X5. Voor het platform voor zijn studiemodel wendde Giugiaro zich tot Volkswagen, dat destijds hoge ogen gooide met de Touareg, en Audi, dat toen werkte aan het studiemodel Pikes Peak quattro, de opmaat naar de Q7. De motor zou Maserati zelf leveren; het koos voor een hoogtoerige V8, zodat de Kubang het op de autostrada niet aan snelheid zou ontbreken. En natuurlijk was er vierwielaandrijving. Voor een optimaal weggedrag, welteverstaan. Want een Maserati in het terrein, daar wilde Giugiaro niets van weten.