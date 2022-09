De eerste overwinning van Schumacher - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Michael Schumacher is volgens velen de beste Formule 1-coureur aller tijden. De Duitser was lange tijd de meest succesvolle F1-coureur ooit als het aankwam op overwinningen en pole positions, nog altijd is hij (inmiddels samen met Lewis Hamilton) recordhouder voor het aantal wereldtitels. Maar liefst zeven keer trok 'Schumi' aan het langste eind in een seizoen. Een glansrijke carrière dus, die in 1991 begon bij de Belgische Grand Prix op Spa. Als hij toen eens had geweten dat hij een jaar later op datzelfde circuit al zijn eerste overwinning zou pakken...

In AutoWeek 37 uit 1992 blikten we uitgebreid terug op die eerste zege van Schumacher. "Iemand die zó toegewijd een Formule 1-bolide bestuurt, altijd en eeuwig het onderste uit de kan probeert te halen, zeer serieus met zijn vak bezig is en, niet in de laatste plaats, zo ongelofelijk getalenteerd is; die moest dit jaar nog een Grand Prix winnen." Het leuke is, Schumacher blikte eerder zelf in een column voor AutoWeek al vooruit op de Belgische GP die hem zijn eerste overwinning zou opleveren. Dat deed hij nog helemaal euforisch van zijn podiumplaats in thuisland Duitsland: "Het publiek juichte zó hard in de uitloopronde, dat ik m'n eigen motor niet eens meer kon horen. Prachtig! De volgende races zijn in Hongarije en in België. Op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps verheug ik me enorm. Dit circuit heeft een speciale plaats in mijn hart, voor al de Eau Rouge-bocht. Vorig jaar was ik daar één van de weinig coureurs die daar volgas in de zesde versnelling doorheen durfde te rijden. Een enorme uitdaging en ik ben er zeker van dat Martin (Brundle, red.) en ik hier weer goed kunnen presteren met het Camel Benetton-team."

Nou en of dat lukte. Schumacher liet op Spa zien dat hij meesterlijk kon zijn in regenachtige omstandigheden. Hij werd weliswaar ook enigszins geholpen door technisch malheur van concurrenten Nigel Mansell en Riccardo Patrese, maar dat was slechts een voetnoot bij een verder prachtige prestatie. Als Schumacher zijn naam nog niet gevestigd had in de Formule 1, dan was dat nu wel gebeurd. Dat Schumacher in zijn Benetton de machtige auto's van Williams hier achter zich kon houden, had niemand verwacht. AutoWeek schreef: "Altijd en overal rijdt 'das Wunderkind' op de limiet, altijd zit hij bij de eerste vier. Wij vragen ons slechts af: hoeveel overwinningen zullen er nog volgen?"

Als we toen eens geweten hadden dat dat er nog 90 zouden zijn en Schumacher zeven wereldtitels zou pakken... Dat was waarschijnlijk te bizar geweest om te geloven. Wel zou het nog ruim een jaar duren voor Schumacher opnieuw op de hoogste plaats op het podium stond. In 1994 en 1995 ging het een stuk beter en pakte Schumacher zijn eerste twee wereldtitels. Daarna stapte hij over naar Ferrari, dat in het jaar 2000 met de F1-2000 Schumacher eindelijk van de auto voorzag waarop hij had gehoopt. De rest is geschiedenis.