De 5 meest voorkomende elektrische auto's in Nederland

Elk jaar worden er in Nederland weer meer nieuwe elektrische auto's verkocht dan in het jaar ervoor. Welke elektrische auto komt in Nederland eigenlijk het meest voor? AutoWeek zocht het uit.

Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt jaarlijks behoorlijk toe. Op 1 januari 2022 bestond het 9.142.277 auto's tellende Nederlandse wagenpark uit 252.635 volledig elektrische auto's. Op 1 januari 2023 waren dat er al 340.583. Het totale wagenpark telt op moment van schrijven ruim 9,2 miljoen personenauto's en dus zijn elektrische auto's goed voor een aandeel van zo'n 3,7 procent. In 2021 lag dit aandeel nog op 2,8 procent.

Wie ook maar af en toe buiten de deur komt is ongetwijfeld op de hoogte van het succes van de Tesla Model 3. Op praktisch iedere straathoek staat er wel eentje en dus is het niet verwonderlijk dat de Tesla Model 3 in Nederland de meest voorkomende elektrische auto is. Er staan op dit moment 43.049 Tesla's Model 3 geregistreerd, ruim tweemaal zoveel als van de nummer twee in deze lijst. Het gros van de huidige Nederlandse Models 3 werd in 2019 op kenteken gezet: 29.948 stuks.

Op plek twee vinden we de best verkochte personenauto van Nederland in 2020 en 2021: de Kia e-Niro. Van de elektrische variant van de Kia Niro rijden op dit moment 19.872 stuks rond. In totaal zijn er een kleine 58.000 Niro's in Nederland verkocht en dat betekent dat ongeveer een derde daarvan een elektrische e-Niro is. De derde plek is voor het zustermodel van de Niro: de Hyundai Kona Electric. Er staan op dit moment 17.272 exemplaren van de Hyundai Kona Electric in Nederland geregistreerd. In totaal zijn er ruim 29.000 Hyundai's Kona in Nederland gekentekend en dat betekent dat een kleine 60 procent daarvan een Kona Electric is.

Plekken drie en vier zijn voor twee Duitse EV's, achtereenvolgens de Volkswagen ID3 en de Audi E-Tron. De Volkswagen ID3 beleefde in 2020 zijn beste jaar, toen werden maar liefst een kleine 11.000 exemplaren in Nederland gekentekend. De Audi E-Tron maakte in Nederland in 2019 zijn voorlopige hoogtepunt mee. Toen werden 4.119 exemplaren geregistreerd.

Top 5 meest voorkomende elektrische auto's in Nederland