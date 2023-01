Daniel Ricciardo hoeft niet te hopen op Red Bull-stoeltje

Daniel Ricciardo is weer terug bij het team waar hij zijn grootste successen in de Formule 1 mee boekte: Red Bull Racing. Hij is daar alleen wel voor een rol die ongetwijfeld wel een beetje pijn doet bij de Australiër, want het échte werk zit er niet in. Ook niet in de toekomst, zo blijkt wel uit de woorden van teambaas Christian Horner.

Ongetwijfeld denkt Daniel Ricciardo nog wel eens met pijn in zijn hart terug aan het moment dat hij besloot om Red Bull te verlaten. Hij reed toen immers nog wel eens mee voor de overwinning en had bovendien in de jaren die volgden nóg meer kunnen bereiken. Red Bull werd kampioen met Max Verstappen en pakte afgelopen jaar naast de tweede coureurstitel op rij ook nog eens de constructeurstitel. Gelukkig was het vertrek bij Red Bull destijds kennelijk amicaal genoeg om weer terug te mogen komen, al zit er weinig spannends in voor hem komend jaar.

Teambaas Christian Horner bevestigt in de KTM Summer Grill-podcast dat zijn voormalige vaste coureur komend jaar enkel ondersteunend werk verricht en er niets meer in het vooruitzicht ligt. "We hebben absoluut geen plannen om hem voor meer te gebruiken dan derde coureur." Daar zit geen woord Chinees bij. Sergio Pérez hoeft dus nergens voor te vrezen, zoals Red Bull-topman Helmut Marko eerder ook al suggereerde. Horner denkt dat Ricciardo zich zelf ook geen illusies maakt: "Ik denk dat hij zijn liefde voor de Formule 1 een beetje kwijt is geraakt. Hij heeft een aantal heel zware seizoenen achter de rug. Ik hoop dat hij in dit proces (bij Red Bull, red.) die liefde wel weer een beetje terugvindt."

Horner legt uit dat Ricciardo komend jaar vooral in de fabriek in Milton Keynes zal werken. Daar zal hij simulatorwerk verrichten, dat natuurlijk van onschatbare waarde voor het team kan blijken. Hij is er zeker niet het hele seizoen bij in de paddock, maar 'hij zal een aantal races bijwonen'. De races waar hij bij is, staat hij wel klaar om in de auto te stappen als Verstappen of Pérez om de één of andere reden dat niet kunnen. Dat is vooralsnog Ricciardo's enige hoop om weer met het echte werk aan de slag te kunnen bij Red Bull.