Daihatsu Hijet én Atrai helemaal in het nieuw

De Daihatsu Hijet is in Nederland geen onbekende. Daihatsu leverde namelijk jarenlang een minuscuul bedrijfswagentje met die naam in Europa. In ons hoekje van de wereld is Daihatsu niet meer actief, maar in grote delen van Azië verkoopt het merk nog diverse modellen. In Japan heeft Daihatsu diverse kei-cars op de menukaart staan, waaronder de Hijet en diens personenauto-versie Atrai. Dat tweetal is voor het eerst sinds 2004 aan een compleet nieuwe generatie geholpen, al zou je dat op basis van het uiterlijk wellicht niet direct zeggen.

De nieuwe Hijet-familie van al weer de elfde generatie bestaat uit de Hijet Cargo en de Atrai. Vanaf 2014 leverde Daihatsu van de vorige generatie Hijet ook een Hijet Truck-versie, een variant met open laadbak. Die blijft nog even in zijn oude vorm bestaan. De Hijet Cargo en de Atrai zijn tot op het kleinste moertje vernieuwd en tronen voortaan op Daihatsu's DNGA-platform (Daihatsu New Global Architecture). De Hijet Cargo en de Atrai zijn weer ontzettend hoekige en relatief eenvoudige ruimtewondertjes. Het tweetal is 3,39 meter lang en heeft een wielbasis van 2,45 meter. Onder de kap ligt een 658 cc kleine driecilinder die met én zonder turbo is te krijgen. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vijfbak of met een cvt.

Op de nieuwe Hijet Truck moet de Japanse ondernemer nog even wachten, maar net als van de vorige generatie Hijet Cargo en is er - net als van de Atrai - wel een versie met een opengeknipte achterkant met daar een laadbakje. De laadbak van die Hijet Cargo 'Deck Van' is 88 centimeter diep, 1,36 meter breed en de zijwandjes zijn 61 centimeter hoog. Daihatsu, kom alsjeblieft terug naar Europa.