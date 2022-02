Cupra X 2: alles keer twee

Vier jaar geleden knipte Volkswagen Group het sportieve label Cupra los van Seat om er een losstaand merk van te maken. Aanvankelijk verkocht Cupra alleen de voorheen onder Seat vlag gevoerde sportieve versies van auto's als de Leon en Ateca, maar met de Formentor heeft het merk sinds 2020 ook een eigen model dat je niet bij andere merken van de Volkswagen Group terugvindt. Dan is er natuurlijk nog de Born, Cupra's versie van de Volkswagen ID3 met aangepast uiterlijk en een sportievere invalshoek, maar voor de toekomst is dit alles nog niet genoeg. Dat is waar Cupra's toekomstplan Cupra X 2 om de hoek komt kijken.

Cupra 'keer twee' dus. In 2022 wil Cupra zijn verkopen verdubbelen ten opzichte van vorig jaar, maar dat is niet het enige dat met factor twee moet toenemen. Het verkoopnetwerk moet in omvang verdubbelen, evenals het aantal Cupra-garages. Toekomstplan Cupra X2 gaat ook gepaard met de aankondiging van een reeks nieuwe modellen. Althans, het merk zegt binnenkort twee nieuwe modellen aan te kondigen die omstreeks 2025 in de showrooms moeten staan. Daarnaast heeft Cupra twee nieuwkomers in het vat zitten die we al kennen. In 2024 brengt Cupra immers de reeds bekende elektrische Tavascan op de markt en een jaar later staat een - naar verwachting grondig afgezwakte - versie van deze tevens elektrische Urban Rebel Concept in de Cupra-showrooms.

Cupra presenteert zich graag als vlot en hip merk en dus is het niet verwonderlijk dat het merk in zijn toekomstvisie Cupra X 2 iets ietwat ongrijpbaars presenteert. Het merk kondigt Meta Hype aan, een digitaal platform in de metaverse. De term metaverse wordt gebruikt om een soort virtuele tegenhanger van de tastbare werkelijk met '3D-werelden' aan te duiden en waarin interactie een grote rol speelt. We zeiden het al: enigszins ongrijpbaar. Cupra wil in virtuele werelden mensen uitgebreid zijn merk laten ervaren. CEO Wayne Griffiths zegt virtuele plekken te willen creëren waar samen met artiesten en entertainmentbedrijven kunst en producten kunnen presenteren. Door middel van NFT moeten mensen eigenaar kunnen worden van virtuele voorwerpen die - als het even kan - op termijn in waarde toenemen. Cupra spreekt onder meer van een 'Cupra-district' met daarin verschillende virtuele locaties, denk aan een 3D-wereld waarin je de raceauto's van Cupra kunt ervaren. Onder de noemer Cupra2 Experience komt Cupra met naar eigen zeggen met een nieuwe vorm van autosport waarin je daadwerkelijk fysiek in een Cupra rijdt, maar via Virtual Reality een geheel andere werkelijkheid krijgt voorgeschoteld. Digitaal in Cupra's racen dus, helemaal hip.