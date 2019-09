Cupra toont Tavascan Concept

Tijdens de autosalon van Genève in maart dit jaar liet het van Seat losgeweekte Cupra zijn eerste concept-car zien: de Formentor. De IAA van Frankfurt is dit jaar het podium waarop het merk zijn tweede hoofdstuk in het concepthoofdstuk opent. Dít is de Tavascan.

Waar de reeds genoemde Formentor een plug-in hybride was, beschikt deze Tavascan over een volledig elektrische aandrijflijn. De auto belichaamt volgens Cupra dan ook zijn visie op een elektrische sportieveling. De EV is als kind van zijn tijd gegoten in een carrosserievorm die we steeds vaker tegenkomen: die van een coupé-SUV. De showauto staat op 22-inch lichtmetaal en is vormgegeven met een designtaal die als nog iets agressiever omschreven kan worden dan die van de Formentor. Rondom past Cupra koolstofvezel én koperkleurige afwerking toe, naar eigen zeggen om het sportieve en elektrische DNA van de auto aan te zetten.

De vierwielaangedreven Tavascan staat op het voor EV's van de Volkswagen Groep bestemde MEB-platform en heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 306 pk. Daarmee schiet de voorbode in 6,5 tel naar een snelheid van 100 km/h. Het accupakket heeft een capaciteit van 77 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van tot 450 elektrische kilometers. Over directe productieplannen wordt nog niet gesproken, maar reken maar dat Cupra op termijn met een dergelijk model op de proppen komt. Tijdens de IAA van Frankfurt wordt de auto in z'n geheel gepresenteerd.