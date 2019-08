Cupra toont binnenkant nieuwe concept-car

We zijn het ondertussen wel gewend: in aanloop naar een grote autobeurs teasen fabrikanten er flink op los. Nu is het de beurt aan Cupra, het sinds kort op zichzelf staande sportieve broertje van Seat. We zien de stuurkolom van een nieuwe concept-car.

Cupra begon zo’n twee jaar geleden misschien niet heel sterk. Men pakte een bestaand model uit de showroom, maakte hem hier en daar wat sportiever, plakte er een nieuw logo op en klaar is Kees. Met de Cupra Formentor, die volgend jaar op de markt verschijnt, kwam het nieuwe merk voor het eerst met een geheel eigen model. Daarbij voegt zich binnenkort een ander model. Cupra belooft namelijk een nieuwe concept-car mee naar de beursvloer in Frankfurt te nemen. Een naam is nog niet vrijgegeven, wel laten de Spanjaarden weten dat de auto volledig elektrisch is.

Op het meegestuurde beeld is enkel een glimp van het interieur te zien. Daar treffen we een geheel nieuw ontworpen stuur waarop aan weerszijde van het hart touch-knoppen zijn verwerkt voor bijvoorbeeld de bediening van de audio. Het logo lijkt met lichteffecten op te helderen. Of dat de productielijn gaat halen, is altijd maar de vraag bij een concept-car. Onderaan, maar vast aan het stuur treffen we twee nieuwe knoppen: eentje om de auto te starten en eentje om van rijmodi te wisselen.

Een geheel digitaal instrumentarium houdt zich schuil achter het nieuwe stuur. Naast een centrale kilometer- en toerenteller bevindt zich aan de linkerkant een meter voor de G-krachten. Rechts zien we een thermostaat. Achter het losstaande scherm lijkt een in wit aangekleed dashboard te zitten. De deurpanelen lijken van carbon te zijn gemaakt. Cupra werkt het geheel verder af met koperen details en sierstukken en veel kleine lichtjes. Hoe de koets eruit komt te zien, is nog maar de vraag. Het zou wederom een cross-over kunnen zijn, maar we verwachten eerder een platter model. Tijdens de IAA in Frankfurt volgt meer informatie.