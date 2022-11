Cupra Terramar: Cupra's versie van nieuwe Audi Q3 betrapt

Het leveringsgamma van Cupra bestaat momenteel uit de Born, Formentor, Leon en Leon Sportstourer. De komende jaren voegt Cupra daar drie nieuwe modellen aan toe. Een daarvan is de Cupra Terramar, een auto die nu voor het eerst in testkostuum in het openbaar is verschenen.

Binnen de Volkswagen Group is Cupra een bijzonder merk. Cupra was ooit de aanduiding voor sportieve versies van auto's van Seat, maar is in 2018 een eigen merk geworden. Ondanks dat Cupra is losgeweekt van Seat, heeft het vooralsnog slechts één auto op de menukaart staan die je niet in mildere vorm bij een ander merk van de Volkswagen Groep kunt kopen: de Formentor. Tot en met 2025 brengt Cupra echter drie modellen op de markt die de Cupra-familie flink moeten uitbreiden: de elektrische Urbanrebel, de elektrische Tavascan én de Terramar.

Cupra heeft de Terramar medio dit jaar al vluchtig laten zien, maar een echt debuut heeft de auto nog niet beleeft. Dat is ook niet zo vreemd, de Cupra Terramar rolt immers pas in 2024 voor het eerst van de band. Cupra gaat de Terramar in het Hongaarse Györ produceren, zij aan zij met de volgende generatie van de Audi Q3. Kort door de bocht genomen wordt de Cupra Formentor dan ook Cupra's zustermodel van die nog te verschijnen nieuwe Q3. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat Cupra de koets van een huidige Q3 gebruikt om de techniek van de Terramar in de praktijk mee te testen.

De Cupra Terramar wordt zo'n 4,5 meter lang en komt met een reeks conventionele verbrandingsmotoren én met plug-in hybride aandrijflijnen op de Europese markt. Een elektrische variant komt er - net als van de volgende generatie Audi Q3 - overigens niet. De Terramar is getekend volgens de nieuwe huisstijl van Cupra en dat betekent dat de SUV platte koplampen krijgt zonder koelsleuf of grille ertussen, die zit op de toekomstige auto's van Cupra namelijk lager in het front. Op dit testexemplaar heeft Cupra zo te zien al een Cupra-achtig front op de koets van de huidige Audi Q3 geboetseerd.