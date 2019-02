Cupra teast eerste ‘eigen' model

We teasen deze week nog even lekker door, want ook Cupra kondigt een nieuw model aan. Het belooft het eerste model te worden dat specifiek voor het sportieve merk is ontwikkeld.

Op 22 februari blaast Cupra het eerste kaarsje op de verjaardagstaart uit, want dan is het precies een jaar geleden dat het merk werd gelanceerd. Om dit jubileum te vieren, presenteert Cupra het eerste model dat specifiek voor het merk is ontwikkeld. Cupra nam tijdens de lancering vorig jaar de Cupra Ateca mee, maar dat was natuurlijk een doorontwikkeling van de SUV die moederbedrijf Seat al een tijdje in het gamma heeft rondrijden. Deze nieuwe auto staat nog niet in de Seat-showrooms en wordt een 'echte' Cupra. Net als de Ateca wordt dit wederom een cross-over. De nieuwe auto lijkt alleen met een meer coupé-achtige daklijn te zijn getekend.

Seat’s ontwerpinvloeden komen ondanks de ‘specifieke ontwikkeling’ wel overduidelijk terug. Zo lopen de achterlichten in elkaar over door een verbindende lichtbalk. Precies, net zoals bij auto’s als de Seat Tarraco. Naast de grimmige foto laat Cupra verder nog niks los. Een naam wordt zelfs achtergehouden. Volgende week vrijdag weten we meer, want dan beleeft de auto zijn digitale debuut.