Cupra Formentor in productievorm betrapt

Momenteel kennen we de Cupra Ateca en Leon (Sportstourer) als potente modellen, maar dat zijn nog overduidelijk Seats met andere logo's op de voor- en achterkant. Tijdens de Autosalon van Genève vorig jaar gaf Cupra met de Formentor Concept een duidelijk signaal af. Het merk wil ook meer eigen modellen gaan verkopen en dat gaat gebeuren ook. Op deze spionagefoto's is namelijk de productieversie van die Formentor te zien.

De Formentor lijkt een cross-over te worden die geïnjecteerd is met een gezonde dosis sportiviteit. De gelikt gelijnde hoogpotige krijgt een neus waarin ogenschijnlijk de nodige invloeden van de Tarraco en nieuwe Leon te zien zijn. Achterop vinden we een over de volle breedte doorlopende lichtbalk. Wat de productieversie precies gaat aandrijven, is nog niet helemaal helder. De Formentor Concept was een plug-in hybride waarbij de aandrijflijn van in totaal 245 pk was opgebouwd uit een 1.4 TSI en een elektromotor. De auto zou zo'n 50 kilometer elektrisch moeten kunnen afleggen. Het is niet ondenkbaar dat Cupra ook een benzineversie van de auto gaat leveren. De marktintroductie van de Formentor verwachten we nog dit jaar.