Het is crises sparen de afgelopen tijd, ook in de auto-industrie. Naast het chiptekort dreigt er nu een tekort aan een materiaal waar de auto-industrie al helemaal niet zonder kan: magnesium. Experts houden rekening met een behoorlijk doemscenario.

De misgelopen autoproductie door lockdowns is inmiddels al volledig overschaduwd door het effect van het wereldwijde chiptekort. Daardoor ligt de auto-industrie al voor een groot deel op apegapen en wachten wereldwijd hordes mensen ellenlang op hun nieuwe auto. Net als je denkt dat het niet erger kan, dreigt er toch nog een schepje bovenop te komen. Industrie-analisten luiden namelijk in gesprek met de Financial Times de noodklok over de magnesium-leveringen vanuit China.

Magnesium is essentieel bij de productie van aluminium, dat weer op grote schaal nodig is voor het bouwen van auto's. Zonder magnesium dus ook geen auto's. Veruit het meeste magnesium ten behoeve van de Europese auto-industrie is afkomstig uit China. Daar kampt men echter met een energiecrisis en worden daarom inmiddels ook fabrieken tijdelijk gesloten. De magnesium-industrie wordt hier ook hard door geraakt en industrieanalist Amos Fletcher van onderzoeksbureau Barclays schetst dat dit al op korte tijd enorme gevolgen kan hebben: "Als de toevoer van magnesium stokt, wordt de hele auto-industrie mogelijk gedwongen te stoppen."

Dat kan volgens Fletcher nog dit jaar gebeuren, blijkt ook uit de woorden van de Duitse vereniging van metaalproducenten, WVM. Dat waarschuwt volgens Reuters. dat de voorraden snel kunnen slinken. "De huidige voorraden in Duitsland en heel Europa zijn er eind november doorheen." Er zouden inmiddels nog maar 15 van de 50 magnesiumfabrieken in China operationeel zijn, ook nog op halve kracht. Als dat maar lang genoeg zo blijft, wordt het mogelijk dus nog stiller in de autofabrieken. WVM: "Met een bottelneck van zulke proporties in de toevoer, dreigt er gigantische productieverlies in alle sectoren in de aluminiumketen, zoals de auto-industrie (...)."